شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة شابات الطائرة تعود للقاهرة غدا بعد الفوز بالمركز الـ12 ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد فتحى، المدير الفنى لمنتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة، عن عودة بعثة الفريق إلى القاهرة فى الثامنة صباح غد الثلاثاء، بعد احتلال المركز الـ12 ببطولة العالم ببلجيكا وهولندا.

وخسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة من الأرجنتين بنتيجة 3/0 أمس فى آخر لقاءاته بتحديد المراكز ببطولة ليحتل المركز الثانى عشر فى ترتيب المسابقة.

وتلقى منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة من هزيمةأول أمس من نظيره التركى بنتيجة 1/3 فى إطار تحديد المراكز من التاسع إلى الثانى عشر ليلعب على المركزين الـ 11 و 12.

وخسرمنتخب شابات الكرة الطائرة من نظيره البيلاروسي فى تمهيدى تحديد المراكز بنتيجة 0/3 الأربعاء الماضى، فى ثانى مواجهات تحديد المراكز .

ونجح منتخب شابات الطائرة فى الفوز الثلاثاء على نظيره البلجيكى صاحب الأرض بنتيجة 2/3 فى أولى لقاءاته بتحديد المراكز.

واحتل منتخب شابات الكرة الطائرة المركز الأخير فى الدور الأول، حيث تلقى هزيمة من نظيره البولندى بنتيجة 0/3، فى إطار ختام لقاءاته بالدور الأول.

وخسر منتخب شابات الطائرة من نظيره الإيطالى فى أولى مواجهاته الجمعة قبل الماضية قبل أن يخسر أمام بيلاروسيا بنتيجة 2/3 السبت.

وتضم قائمة المنتخب كلا من:

1- مى محمود فؤاد

2- آية النادى

3- فريدة الحناوى

4- مريم ثابت

5- لوجين ياسر

6- آيات ياسين

7- نور إيهاب

8- ندى مرجان

9- سلمى يوسف

10- سابين حسن

11- ملك البحيرى

12- فرح العايدى