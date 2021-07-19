شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُبلغ لاعبيه بمضاعفة عقوبة تهنئة الأهلي بعد أزمة شريف إكرامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ هانى سعيد، مدير الكرة بنادى بيراميدز، لاعبى فريقه بتغريم شريف إكرامى حارس المرمى 100 ألف جنيه، على خلفية تهنئته الأهلى بالفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا، وشدد هانى سعيد على اللاعبين بأنه غير مسموح على الإطلاق التحدث عن النادى الأهلى أو تهنئته أو الدخول مع جماهيره فى أى مناقشات، بحسب تعليمات إدارة النادى، على حد قوله.

وهدد هانى سعيد أى لاعب يكتب عن النادى الأهلى عبر صفحاته على السوشيال ميديا بمضاعفة العقوبة المرة المقبلة، بحيث يتم تغريم اللاعب فى هذه الحالة 200 ألف جنيه بدلاً من 100 جنيه، وهى العقوبة الرسمية التى تم فرضها على إكرامي.

وكان شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز قد هنأ النادى الأهلى بالتتويج باللقب العاشر لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، وكتب إكرامى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "مبروك للنادى الاهلى ولجماهيره العظيمة البطولة الافريقية العاشرة، إنجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه وأثبت ذاته كامتداد لأجيال كتبت تاريخ كبير، دائما وأبدا يبقى الاهلى سببا رئيسيا فى اسعاد الملايين الف مبروك لأبطال أفريقيا".

وتُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.