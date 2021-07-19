فخر الدين بن يوسف ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى عقب إجازة العيد

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الإسماعيلى، فى تدريبات فريقه عقب نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، وأنهى النادى الإسماعيلى إجراءات عودة فخر الدين بن يوسف من تونس بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها للتواجد مع أسرته فى بلاده.

وأنهى الجهاز الإدارى بالدراويش ترتيبات عودة المهاجم التونسى بالاتفاق مع السفارة المصرية ليقترب من الانتظام فى تدريبات ناديه، ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز فى الثانى من شهر أغسطس المقبل فى السابعة مساءً باستاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على خوض معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من 23 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز.

وكان الإسماعيلى قد تعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغني لاعب الاتحاد السكندري فى إحراز هدف الفوز.

ويحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع بيراميدز.