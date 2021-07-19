شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يكشف سبب حرمان 5 لاعبين بقيادة الغزال من الظهور فى المباريات الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، منع 5 لاعبين من المشاركة من المباريات الودية التى خاضها الفريق فى الفترة الماضية لمنحهم فرصة أطول للراحة بعد الاجهاد الذى عانوا منه فى مباريات الدورى وهم: "عمرو جمال وإسلام محارب وأحمد علاء ومحمد بسام ومحمد شحاتة"، على أن يتم الدفع بهم فى المباريات الودية القادمة لتجهيزهم لمباراة بيراميدز.

وقرر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، منح لاعبيه راحة ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لقضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، وتقرر أن يخوض الطلائع 6 مباريات ودية استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، واستهل الطلائع ودياته مساء الاربعاء بالتعادل مع وادى دجلة 1-1 ثم خسر من الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف.

وتأتى مواعيد مباريات الطلائع الودية المتبقية كالتالى:

27 يوليو..طلائع الجيش مع الجونة الخامسة عصراً

28 يوليو..طلائع الجيش مع سيراميكا الخامسة عصراً

29 يوليو..طلائع الجيش مع البنك الاهلى السادسة مساء

30 يوليو..طلائع الجيش مع مصر المقاصة الخامسة عصراً

ونجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، أحرزه ناصر منسى مهاجم الفريق فى الدقيقة 88، فى المباراة التى جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز

وقفز الطلائع إلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا.