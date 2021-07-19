شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يعلن تنظيم ممر شرفى لتكريم الأهلى بعد التتويج بالنجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، أن ناديه بصدد تنظيم ممر شرفى لتكريم النادى الأهلى بطل أفريقيا عقب تتويجه بطلا لدورى الأبطال، وذلك فى مباراة الفريقين بالدورى والمقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وأرسل اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، برقية تهنئة للنادى الأهلى بعد تتويجه بطلا لدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، وجاء نص البرقية، "يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الإنتاج الحربى بخالص التهنئة إلى النادى الأهلى العريق رئيس وأعضاء مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة فوزه ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة متمنيين للنادى الأهلى العريق دوام التوفيق".

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

وتمكن الأهلى من حصد لقب دورى الأبطال فى نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامى 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، وأخير نسختى 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلى فى تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

وأصبح كايزر تشيفز الضحية رقم 11 للأهلى فى النهائى الأفريقي، حيث التقى الأهلى بـ11 فريقا فى نهائى دورى الأبطال على مدار13 نهائيا وهى فرق « كوتوكو الغانى «مرتين»ــ الهلال السودانى - صن داونز الجنوب إفريقى ــ النجم الساحلى التونسى «مرتين»ــ الصفاقسى التونسى ــ القطن الكاميرونى ــ الترجى التونسى «مرتين» ــ أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقى ــ الوداد المغربى ــ الزمالك مصر، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.