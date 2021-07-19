شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار يقترب من العودة لبيراميدز.. والقرار بيد ضياء السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب رجب بكار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز والمعار إلى صفوف سيراميكا، من العودة إلى الفريق السماوى لعدم تفعيل بند الشراء الخاص باللاعب حتى الآن.

وكشف مصدر بجهاز الكرة بفريق سيراميكا أن الجهاز الفني بقيادة ضياء السيد لم يحسم أمر رجب بكار، رغم وجود بند فى عقد الاستعارة يمنح سيراميكا الحق فى تحويل إعارة اللاعب إلى شراء نهائي بنهاية الموسم.

ويتمسك مسئولو نادى بيراميدز، بقيادة المدير الفنى تاكيس جونياس، بعودة رجب بكار إلى الفريق السماوى فى الموسم الجديد، بعد قناعة المدرب بإمكانيات اللاعب الفنية وقدرته على إضافة جديد للفريق السماوى.

وشارك رجب بكار مع سيراميكا فى 24 مباراة بمسابقة الدورى المحلى والكأس بمعدل دقائق 1889.

ورحل بكار عن بيراميدز فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية، الأمر الذى أدى لعدم دخول اللاعب ضمن قائمة المنتخب الوطنى المبدئية التى أعلن عنها الجهاز الفنى للفراعنة، قبل المعسكر المفتوح الذى أقيم قبل مباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر الماضى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وفى سياق أخر علق ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا، على العروض المتداولة للاعبي الفريق بعد تألق عدد من النجوم على رأسهم شادي حسين وصالح جمعة ومحمد إبراهيم.

وقال ضياء السيد إن إدارة سيراميكا لم تتلق أى عرض رسمي من أى ناد داخل أو خارج مصر حتى الآن، موضحا أن لاعبى الفريق في كامل تركيزهم في المباريات المتبقية للفريق بالدوري.

وأوضح السيد أن سيراميكا هو ناد استثمارى ولن يرفض أي عرض لاعب في الفريق مادم العرض يلبي طموحات النادي واللاعب معا، مؤكدا أن عقود اللاعبين سارية، ولا يوجد لاعبون تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي سيكون أى تفاوض مع أي لاعب من خلال إدارة النادي.

ووضع الجهاز الفني لنادى سيراميكا، بقيادة ضياء السيد، تدعيم المراكز الدفاعية على رأس أولوياته في الصفقات المحتملة للنادي بالموسم الجديد، بعد الأداء المرتبك لخط الدفاع هذا الموسم، وخاصة في الدور الثاني والذي كلف الفريق فقدان العديد من النقاط.

وطالب ضياء السيد إدارة النادي بتدعيمات على صعيد خط الدفاع، موضحا أن المراكز التي تلعب في الخلف معرضة دوما للإصابات والغيابات؛ بسبب الإيقاف، وهو ما يستدعى لاعبا وبديله على نفس المستوى في كل مركز من مراكز الدفاع.