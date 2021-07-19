بعد تتويج الأهلي.. في"بيان رسمي".. "كاف" يعلن تفاصيل موافقته على إقامة مباريات كأس العالم كل عامين

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" في بياناً رسمياً، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور باتريس موتسيبي فى مدينة الرباط بالمغرب على هامش مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا التى توج بها النادى الأهلى عقب فوزه على كايزر تشيفز بنتيجة 3 / 0.



ونشر الاتحاد الأفريقي بياناً رسمياً على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية على موقع تويتر قال فيه، "أيدت اللجنة التنفيذية فكرة إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين، ودعت إلى تنفيذ توصيات مراجعة كاف النهائية التي أجرتها شركة PwC".

وتضمن البيان أن اللجنة التنفيذية قدمت دعمها لمشروع كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين ، والذي تمت صياغته في مؤتمر فيفا الأخير. وطلبت اللجنة إبلاغ الفيفا بهذا الاستقبال الإيجابي.



فيما يتعلق تقرير التدقيق المالى عن الكاف فى السنوات السابقة أبلغ الأمين العام فيرون موسينجو أومبا اللجنة التنفيذية بنتائج تقرير التدقيق النهائي الذي أطلقته شركة برايس ووترهاوس كوبرز في مارس 2021، وتأكيدًا على التزامها بالحوكمة الرشيدة ، كلفت اللجنة التنفيذية الأمين العام بالتنفيذ السريع لتوصيات شركة برايس ووترهاوس كوبرز واستكشاف النتائج القانونية لنتائج هذا التقرير سيؤدي تنفيذ هذه التوصيات إلى جعل كاف أكثر جاذبية لشركائها الحاليين والمحتملين والجهات الراعية ، كما ذكر رئيسها الدكتور باتريس موتسيبي في برنامجه المكون من 10 نقاط. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



كما أصدرت اللجنة التنفيذية تعليماتها إلى لجنة المسابقات بين الأندية لتسريع دراسة جدوى مشروع الرابطة فوق الوطنية الأفريقية بالإضافة إلى ذلك ، أعلن كومكس عن أول مباريات لمسابقات الأندية لموسم 2021/2022 في 10 سبتمبر 2021، سيتم إجراء قرعة الجولات التمهيدية في 15 أغسطس 2021 على أبعد تقدير.

تضمن البيان أن اللجنة أحيطت علما بتقارير بعثات التفتيش التي نظمها كاف لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. كما تم اطلاعه على التقدم الجيد في الأعمال المتعلقة بإكمال الملاعب قيد الإنشاء والبنى التحتية الأخرى، وستقوم زيارة تفقدية نهائية في منتصف أغسطس بتقييم التقدم المحرز في ملعب أوليمبي وإمكانية تنظيم المباراة المقبلة على أرضه لمنتخب الكاميرون في نافذة سبتمبر 2021.