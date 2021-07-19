تزامنا مع يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك.. مؤمن زكريا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الكرة المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - وجه نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مؤمن زكريا، رسالة خاصة ومؤثرة لجماهير الكرة المصرية ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تزامنا مع يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك. حيث علق نجم الأحمر السابق والذي يعاني منذ فترة طويلة من مرض نادر حال دون استكمال مسيرة تألقه في الملاعب، بتلك الرسالة المؤثرة: «أنا مسامح الناس كلها.. ياريت لو حد زعلان مني يسامحني، اللهم عرفة». وكان مؤمن زكريا قد حرص على تهنئة النادي الأهلي وزملائه السابقين بالفريق بلقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2020-2021. يذكر أن الفريق الأحمر قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، عقب الانتصار على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بثلاثية بيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت الماضي، على مركب محمد الخامس، في المغرب. ويعد هذا هو اللقب العاشر من بطولة دوري أبطال أفريقيا الذي يدخل خزائن بطولات النادي الأحمر طوال تاريخه. حصيلة مشاركات مؤمن زكريا مع الأهلي ومنتخب مصر الجدير بالذكر أن مؤمن زكريا شارك مع النادي الأهلي في 140 مباراة في مختلف المسابقات طوال تاريخ مشاركاته مع الفريق، نجح خلالها في تسجيل 40 هدفًا، وصناعة 20 آخرين، كما يمتلك زكريا 12 مباراة دولية مع المنتخب الوطني.