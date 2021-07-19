سيد عبد الحفيظ يعلق على أزمة شيكابالا.. ويتحدث عن كواليس ضم بعض لاعبي الأهلي للمنتخب الأولمبي

الشارقة - اميمة ياسر - بعد انتشار عدد من الفيديوهات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيها مجموعة من جماهير القلعة الحمراء وهي تحتفل بلقب دوري أبطال أفريقيا في أحد الشوارع، وتوجه هتافات معادية وسباب ضد نادي الزمالك وقائده محمود عبدالرازق شيكابالا.



علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أزمة نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا مع جماهير القلعة الحمراء، قائلا: «أتمنى ألا يكون هناك تجاوز ضد أي لاعب، كلنا في اتجاه واحد ولا يصح ما حدث ونحترم الزمالك للغاية».

كان عدد من الفيديوهات انتشر عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيها مجموعة من جماهير القلعة الحمراء وهي تحتفل بلقب دوري أبطال أفريقيا في أحد الشوارع، وتوجه هتافات معادية وسباب ضد نادي الزمالك وقائده محمود عبدالرازق شيكابالا.



أزمة شيكابالا بعد تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

ووجه «عبدالحفيظ»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم الأحد، رسالة للزمالك وشيكابالا، قائلا: «إحنا عمرنا ما كنا مختلفين مع الزمالك أو أحد أفراده خارج الملعب، إحنا كلنا في صف واحد واتجاه واحد، وكلنا إخوة وحبايب، وتبقى المنافسة داخل الملعب هو المفهوم الذي يسود، ونكن ونحترم نادي الزمالك جدا جدا، ونقدره كإدارة ولاعبين وجماهير وأجهزة فنية». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



سيد عبد الحفيظ يتحدث عن كواليس ضم بعض لاعبي الأهلي للمنتخب الأولمبي

من ناحية أخرى، قال سيد عبد الحفيظ، إن ضم بعض لاعبي الأهلي في المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد طوكيو، حدث بعد تنسيق بين النادي والمنتخب، بالرغم من أن ذلك قد يسبب بعض التأثير على الفريق، «الموجودين هيعوضوهم، وإحنا معندناش إلا خط وطريق واحد وهو الفوز».