شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحصل على 7 ملايين جنيه من الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر لليوم السابع أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالأهلي، سيحصل على 480 ألف دولار، ما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى، بعد قيادته للأهلي للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخ النادي.

وأكد مصدر داخل إدارة الأهلي أن عقد بيتسو موسيماني الممتد مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل ينص على حصول المدرب الجنوب أفريقي على راتب 4 أشهر حال تتويجه بدوري الأبطال، حيث يحصل المدرب، الحائز على 3 بطولات دوري أبطال أفريقيا اثنتان منها مع الأهلي وبطولة مع فريقه السابق صن داونز، على 120 ألف دولار راتبا شهريا فى الأهلي.

وتُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلى فى بلوغ نهائى البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أى فريق إفريقى من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالى فى 10 مناسبات، وهو رقم قياسى غير مسبوق أيضا، وتمكن الأهلى من حصد لقب دورى الأبطال فى نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى فى عامى 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز فى 2012 و2013، وأخيرا نسختا 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلى فى تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.