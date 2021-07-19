شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تنس الطاولة 20 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، موعد إقامة انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد لاختيار مجلس إدارة جديد فى دورة انتخاببة جديدة.

وتقدم بأوراق الترشح فى الانتخابات التى تم فتح باب الترشح لها فى الفترة من 11 إلى 15 يوليو الجارى كل من الثنائي معتز عاشور و وائل السنوسي على مقعد الرئاسة بالإضافة إلى 11 مرشحا يتم اختيار 5 منهم فقط .

منتخب تنس الطاولة غادر إلى طوكيو للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام فى الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وتضم البعثة كلا من على مستوى السيدات دينا مشرف، ويسرا حلمي بالإضافة إلى فرح عبد العزيز، وهنا جودة التى تشارك كأصغر لاعبة فى الأولمبياد.