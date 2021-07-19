شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستكشف البنك الأهلى بـ5 مباريات بالدوري قبل موقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق البنك الأهلى قبل مواجهته فى السابعة مساء الخميس المقبل باللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز باستاد الأهلى والسلام، حيث حصل على فيديوهات الخمس مباريات الأخيرة له فى الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن الثلاث النقاط، لاسيما أن البنك الأهلى نجح فى تعطيل المارد الاحمر بالدور الأول للمسابقة بالتعادل السلبى.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة غلق صفحة البطولة الأفريقية والاكتفاء بالأفراح التي أعقبت التتويج باللقب القاري، من أجل فتح ملف الدوري وبدء التحضير لمواجهة البنك الأهلي، والتي يرغب من خلالها في استكمال سلسلة الانتصارات بالمسابقة بعد الفوز على كلا من سموحة والمقاولون العرب والمقاصة، لملاحقة غريمه الزمالك الذي يتصدر جدول الدوري بفارق 10 نقاط، ولكن يتبقى عدد من المباريات المؤجلة للفريق الأحمر لو فاز فيها جميعها سيتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الفريق الأبيض.