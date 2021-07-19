شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعدد مزايا الفوز على الإسماعيلى ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد على ماهر، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، مزايا الفوز على الإسماعيلى بهدف دون مقابل ودياً فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد الإسماعيلية فى إطار استعدادات أبناء المدينة الباسلة للقاء المقاولون العرب فى الجولة الـ29 لمسابقة الدورى المقرر لها في السابع من أغسطس المقبل .

وأضاف على ماهر أنه استطاع فى تلك المباراة تجهيز اللاعبين البدلاء أو البعيدين عن المشاركة في المباريات الأخيرة وظهر عدد كبير منهم بمستوى جيد، على رأسهم جريندو عبد اللطيف الذى استطاع الحصول على ضربة جزاء خلال سير اللقاء إلا أن مصطفى سلطان أهدرها والذى ظهر بشكل جيد أيضا .

وأكد المدير الفني أن محمد عنتر وأحمد جمعة ظهرا بشكل جيد أيضا وأضاع العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بزيادة الأهداف ، بالإضافة لبعض الناشئين الذى استعان بهم خلال اللقاء على رأسهم زياد فرج محرز الهدف والذى يعتبره المدير الفني مستقبل بورسعيد في مركز المهاجم الصريح نظرا للإمكانيات الجيدة التي يمتلكها اللاعب فنيا مؤكدا في الوقت نفسه أنه ينتظر الفرصة المناسبة للاعتماد عليه بشكل أساسى.

ويحتل المصرى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 43 نقطة بعدما خاض 28 مباراة ، فاز فى 11 وتعادل 10 وخسر 7 ، احرز لاعبوه 37 هدفا ومنى مرماه بـ29 هدفا .