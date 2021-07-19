شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتراجع عن تغريم أحمد فتحى ويتمسك بغرامة إكرامى بسبب تهنئة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أن نادى بيراميدز قرر تغريم أحمد فتحي لاعب الفريق بعدما دعم الأهلي على السوشيال ميديا، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتراجع عن تلك الغرامة بعدما أزال اللاعب البوست.

وأكد أن بيراميدز قرر أيضا تغريم شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، وإبلاغ الحارس الدولي بشكل رسمي، بعد تهنئة الأهلي على الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مشدداً على أن الأمر لا يصح بحسب وجهة نظره.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي طلبت من شريف إكرامي مسح التويتة وإلغاء العقوبة إلا أن حارس الأهلي السابق رفض لاقتناعه بضرورة تهنئة زملائه، والذى كان يوماً من الأيام واحداً منهم، كما قام معظمهم بتهنئته بعيد ميلاده الأسبوع الماضي.

وحرص شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، على تهنئة النادى الأهلى بالتتويج باللقب العاشر لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، وكتب إكرامى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "مبروك للنادى الاهلى ولجماهيره العظيمة البطولة الافريقية العاشرة، إنجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه وأثبت ذاته كامتداد لأجيال كتبت تاريخ كبير، دائما وأبدا يبقى الاهلى سببا رئيسيا فى اسعاد الملايين الف مبروك لأبطال أفريقيا".

وتُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.