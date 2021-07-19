شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على سداسى المنتخب الأولمبى فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، على الاتصال بسداسى المارد الأحمر فى طوكيو للاطمئنان عليهم قبل انطلاق رحلتهم مع الفراعنة الصغار بالأولمبياد، ويخضع رباعى النادى الأهلى الأولمبى "محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن"، لمسحة طبية اليوم فى طوكيو للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام فى معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى استعدادا للأولمبياد.

وخضع الرباعى لترانزيت بألمانيا فى طريق السفر إلى طوكيو، حيث غادر الرباعى المغرب ظهر أمس فى طريقهم إلى طوكيو عقب الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال افريقيا.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، استمرار الاعتماد على طريقة 3_4_3 فى مباريات أولمبياد طوكيو وهى نفس الطريقة التى لعب بها المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى توج الفراعنة بلقبها.

ويستضيف استاد سابورو دومى المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.

ووصل صباح الجمعة منتخب مصر الأولمبى، إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 12 ساعة، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.

وتُوج فريق الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت الماضى بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.