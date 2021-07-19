شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحجز 10 مقاعد فى ربع نهائي بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز 5 لاعبين مصريين مقاعدهم بمنافسات الدور ربع النهائي ببطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 22 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وذلك بعد انتهاء منافسات دور الـ 16 والتى استمرت حتى الساعات الأولى ن صباح اليوم الاثنين، حيث تأهل كل من: كريم عبد الجواد، محمد الشوربجي، سلمى هاني، نوران جوهر وفارس الدسوقى ليلحقوا بالخماسى المتأهل خلال منافسات الأمس.

وكانت نور الشربينى المصنفة الأولى عالمياً، على فرج المصنف الأول للرجال، هانيا الحمامى المصنفة الخامسة، طارق مؤمن المصنف الثالث وحامل اللقب، ومروان الشوربجى المصنف الخامس، قد تأهلوا إلى ربع نهائى بطولة العالم خلال منافسات الأمس وبذلك تضمن مصر 10 مقاعد فى منافسات الرجال والسيدات.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

ـ فوز محمد الشوربجى على الويلزى جويل ماكين بنتيجة 3-0، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-4، 11-7، 11-7.

ـ فوز نوران جوهر على الويلزية تيسنى إيفانز بنتيجة 3-0، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 12-10، 11-4، 11-8.

ـ فوز فارس الدسوقى على محمد أبو الغار بنتيجة 3-1، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-6، 11-13، 11-7، 12-10.

ـ فوز كريم عبد الجواد على الفرنسى بابتيست ماسوتى بنتيجة 3-1، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 8-11، 11-0، 11-7، 11-4.

ـ هزيمة نادين شاهين أمام النيوزيلاندية جويل كينج بنتيجة 3-0،

و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-8، 11-3، 11-5.

ـ فوز سلمى هانى على روان العربى بنتيجة 3-1، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 8-11، 11-4، 11-4، 11-6.

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة فى تحديد التصنيف العالمى للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجى المصنف الثانى.