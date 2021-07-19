شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي نوح لليوم السابع: أفشة أفضل لاعب فى مصر.. شريف خليفتى بالملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ أتمنى رؤية محمد صلاح في الدوري الإسباني ليحصد لقب الأفضل بالعالم

ـ هديكوتي قال للأهلي "اشتروا حمدي نوح وهاخد الدوري والكأس مدى الحياة"

ـ مدرجات ومصبغة ومركز طبي فى إيسكو مقابل انتقالي للمقاولون بقيمة 110 آلاف جنيه

ـ محمد شريف خليفتي فى الملاعب وأنصحه بالدوري الفرنسي

ـ طاهر محمد يشبهني كثيراً وإذا تخلى عن العصبية سيكون خليفة صلاح

ـ أفشة أفضل لاعب فى مصر ورفض تحيته بعد هدفه في المقاولون

ـ السادات أعادنا من ليبيا بطائرات الكوماندوز ومنحنا وساماً و400 جنيه

ـ قررت الاعتزال بعد حادث الإسماعيلية الشهير والقدر أنقذني من الموت

ـ الاحتراف أجبر المقاولون على بيع نجومه والنحاس برئ من التفويت

مكتشف النجوم، وعلامة مميزة فى تاريخ الساحرة المستديرة والمقاولون العرب، حمدي نوح نجم قلعة الجبل الأخضر فى حقبة الثمانينيات هو أحد هذه المواهب الذهبية، فى نادي إيسكو بدأ نوح مسيرته مع الساحرة المستديرة ونال إعجاب مسئوليه من خلال تقسيمة بالكرة وطالبوا منه الانضمام لإسكو فوافق وكان عمره لا يتعدي الـ17 عاماً.

تم قيده بقائمة فريق 18 سنة ولعب في دوري الدرجة الثالثة ونجح معهم فى الصعود للممتاز، واستطاع فى موسم 78 إحراز 14 هدفاً وجاء في المرتبة الثالثة لقائمة هدافي الموسم بعد حسن شحاتة وحسن الشاذلي، وجاء اسكو في المركز الرابع في الدوري.

بدأ المهاجم الموهوب مسيرته الرياضية عام 1971 مع نادي إيسكو، ساهم مع نادي المقاولون فى الفوز ببطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس عام 1982 والفوز بالدوري الممتاز المصري عام 1983، كما شارك مع المنتخب المصري لكرة القدم من عام 1978 وحتى 1983، واعتزل اللعب عام 1987.

عقب الاعتزال عمل حمدي نوح كمدرب وتولى تدريب قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب ويعد هو مكتشف اللاعبين البارزين محمد صلاح ومحمد النني، وتولى التدريب في قطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي لمدة 3 سنوات قبل الانتقال للتدريب في نادي العين لمدة 9 سنوات وحقق خلالها 7 بطولات وتدرج في تدريب فرق النادي تحت 13 سن و15 و17 سنة.

حدثنا عن كواليس ول مقابلة مع محمد صلاح؟

محمد صلاح كان موجودا بالنادي قبل قدومي، اختاره على أبو جريشة وكان المهندس إبراهيم محلب ومحمد عادل فتحي مسؤولين عن مشروع المواهب، وقتها كان ريعو رئيس قطاع الناشئين واختار صلاح وعنده 12سنة وعندما رأيته وجدت عنده ميزة هي السبب في تفوقه بأوروبا حتى الآن وهي سرعته، وقدمه اليسرى كانت قوية جداً ورأيت أنه قادر على التفوق، قابلت صلاح وهو في سن 14 سنة، بعدما دربه مدربين كثر، واستفاد منهم، ولكني ركزت في التعامل معه على الجانب النفسي، وطالبته بضرورة النوم مبكراً ونزول الملعب بعد صلاة الفجر لتدريبه على الجوانب الناقصة، وكان لديه ميزة تنفيذ التعليمات بشكل دائم معي ومع غيري.

ما هو أكثر موقف تتذكره لمحمد صلاح؟

في فترة 15 و16 سنة، يمر لاعب الكرة بفترة النمو، وبالتالي يشعر بآلام في الركبة، وفي تلك الفترة كان يريد أن يلعب رغم تلك الآلام وبكى لكي ينزل الملعب ولكني رفضت وقلت له أنه يجب أن يحصل على راحة في تلك الفترة حتى لا يتعرض للضرر، أتذكر في مرة تحدثت مع والد محمد صلاح هاتفياً بعدما أخبره صلاح بأنني مدربه، فتواصل معي وسألني عن رأي فقلت له "ابنك سيكون لاعب كبير حافظ عليه وخليه ينام بدري، فقال لي احنا بنصلي العشاء ونغلق الباب ولا نفتحه إلا بعد صلاة الفجر".

أين تتمنى رؤية صلاح في الفترة المقبلة؟

منذ 3 سنوات نصحت محمد صلاح بالبقاء في ليفربول، ولكنه الآن أصبح حراً في الانتقال لأي نادٍ لأنه صنع إنجازاً كبيراً ويستحق الآن الوصول إلى نادٍ اسمه كبير مثل الريال أو برشلونة أو باريس سان جيرمان، وصلاح مرشح لأى فريق من الفرق العالمية، ولا يمكن أن أفرض عليه شيئا ولكن أتمنى أن أراه في ريال مدريد أو برشلونة ويقدم كرة إسبانية لأنني أتمنى أن يحصد لقب أفضل لاعب على مستوى العالم.

ما هي توقعاتك لمنتخب مصر في طوكيو؟

المنتخب الأولمبي لديه مدرب "أب" ولذلك هو قادر على إخراج أفضل طاقة من اللاعبين، مهم جداً أن اللاعب يحب المدرب مثل والده، ووجود شوقي غريب معهم قادر على تحقيق انجاز.

هل ترى غياب محمد صلاح سيؤثر على المنتخب الأولمبي؟

البطولات دائماً تظهر نجوماً جديدة، لا يمكن أن نظل معتمدين على محمد صلاح ومصطفى محمد فقط، وبالتأكيد شوقي غريب وجهازه وضعوا بدائل مناسبة ومصر مليئة بالمواهب.

ماهو تقييمك لمسيرتك الاحترافية؟

حققت كل شىء مع المقاولون، لدي وسام من الرئيس السادات من الطبقة الثانية ووسام من حسني مبارك من الطبقة الأولى، ولعبت للمنتخب ولعبت لأندية إيسكو والمقاولون والاسماعيلي وأديت واجبي على أكمل وجه وحصلت على كل شيء والأهم هو حب الجماهير.

ولماذا فضلت عرض المقاولون على الأهلي؟

كنت مع عدلي القيعي وهديكوتي مدرب الأهلي كان يرغب في ضمي وقتها، وقال لهم "خلصوا حمدي نوح بتاع إيسكو وأنا أخذ دوري وكأس مدى الحياة مع مصطفى عبده والخطيب ومختار يكمل من نصف الملعب"، كنت أتمنى الانتقال للأهلي ولكن عرض المقاولون كان أكبر لمصلحة نادي إيسكو، وقتها قام بعمل مدرجات لإيسكو ومصبغة ومركز طبي في شكل مباني ومنشآت ضمن صفقتي التي تكلفت 110 آلاف جنيه وقتها كان مبلغا كبيرا جداً خاصة أن أفخم سيارة وقتها كانت في حدود 3 أو 4 آلاف جنيه، وكان إيسكو يحتاج لهذه المنشآت.

كيف ترى أسعار اللاعبين في الوقت الحالي؟

الأمر أصبح لعبة بين الوكلاء ودخلت في السمسرة والعرض والطلب، لكن لابد من التقييم، هناك أندية تغري اللاعبين بملايين ليتركوا أنديتهم، والقوة المادية أصبحت هي المؤثر رقم واحد في اللاعب، والأمر يختلف من ثقافة لاعب لآخر وهناك عشوائية وانعدام أخلاق، والاحتراف أصبح بدون قاعدة واللاعب يجب أن يفكر أن الأداء أهم من الماديات كل ما تؤدي أكثر ستكسب أموال.

لماذا لم نرك بين مدربي الدوري المصري الممتاز؟

بعد عودتي من الإمارات اتخذت قرار بالابتعاد عن مجال التدريب لأنني لا أتحمل الضغط العصبي صحياً وبدنياً، لذلك فضلت الابتعاد عن ذلك المجال، ولكني تعلمت من أجانب كثر تعاملت معهم واستطعت أن أعد الناشئين.

ما رأيك في طاهر محمد طاهر؟

طاهر قابلته في النادي وهو في سن 8 سنوات عندما كان بمدرسة الكرة في النادي، وقلت لوالده اهتم به لأنه ممكن يلعب في أوروبا، كان لديه شعر طويل ويضع "توكة"، فكنت أنادي عليه وأقول له مازحاً "أنت ولد ولا بنت"، كنت دائماً أتابعه وأوجهه، يعيبه فقط جزئية العصبية عندما يفقد الكرة ويعود ليضغط على بقوة بعدها فكنت دائماً أحذره من العصبية حتى لا يؤذي نفسه.

طاهر تم ترشيحه من قبل ليكون خليفة محمد صلاح ما رأيك؟

طاهر لديه أسلوب مميز ويعرف واجباته، ويحافظ على نفسه ولعب في الخارج فترة ومتعلم ومثقف، وأرى أنه بمجهود أكثر وابتعاد عن العصبية سيتمكن من الوصول إلى أوروبا.

حدثنا عن كواليس انتقالك للاسماعيلي؟

قررت الرحيل عن المقاولون بسبب المدرب وتمسك مسؤولي المقاولون ببقائي ولكني نويت الارتحال وقتها للإسماعيلية، وكان الناديين يعتبران مثل نادي واحد، وشعرت بالنجومية عندما انتقلت للإسماعيلي ارتحلت وأنا سابع أفضل لاعب في إفريقيا حسب مجلة فرانس فوتبول.

حدثنا عن كواليس إصابتك مع المقاولون أمام أفريكا سبور

حرارتي تقريبا قاربت الأربعين درجة وقتها دون أن أعرف ما السبب، وسجلت هدفين من ضمن الفوز بثلاثية نظيفة على أفريكا سبور منها هدف التأهل بعد ذلك اكتشفت أنني مصابا بالتهاب الكبد الوبائي من ناموسة حاملة للفيروس وسبق وأًصيب ماردونا بهذا الفيروس، وكذلك اثنان من زملائي، حدث ذلك خلال مباراة الذهاب في كوت ديفوار وبيقت في المركز الطبي لمدة 7 أشهر بسبب الانتكاسة، وكل الناس جاءت لتزورني وكأنهم يودعوني لكن الحمد لله شفيت.

ما رأيك في أداء المقاولون حالياً؟

في ظل الاحتراف الأندية تستغنى عن هدافيها لإكمال المشوار، مثل طاهر محمد طاهر وسيف الجزيري ومن قبلهم أحمد علي، وهذا يؤثر على الأداء بالطبع، لكن المقاولون الآن في صدد الاستعانة بقطاع الناشئين وهذا ما أتمنى أن أراه في كل أندية مصر.

كيف ترى بقاء عماد النحاس رغم تراجع النتائج؟

المدرب محدود بالعناصر التي يمتلكها، والمقاولون فقد الكثير من النجوم والنحاس محكوم بالعدد الذي لديه وأتمنى تحسن النتائج والنحاس من المدربين المميزين ولا يتحدث كثيراً، ويتعامل مع إدارة محترفة مثل محسن صلاح رئيس النادي ومحمد عادل فتحي المشرف على قطاع الكرة، ووجودهم يساعد أي مدرب على النجاح، وأرى أن ادعاءات التفويت التي تلاحقه غير منطقية نحن في عصر احتراف وكل شخص يهمه سمعته ونفسه والنحاس يريد الخروج من موقفه الصعب حالياً حتى ولو على حساب الأهلي، وشاهدنا مختار من قبل مدرباً وكان يقدم أفضل ما لديه أمام الأهلي.

من اللاعب الذي يذكرك بنفسك حالياً؟

محمد شريف، وعندما رأيته مع إنبي قلت أنه سيكون مهاجم المنتخب، عنده ستايل وسرعة وجرأة مثل محمد صلاح وكذلك مصطفى محمد وصلاح محسن، ويلعب بكلتا قدميه على يساره أو يمينه هدف، وبحب ستايل محمد شريف وهو مناسب للدوريات الأوروبية، وأرشحه للدوري الفرنسي، وكذلك طاهر يشبهني كثيراً في الاستايل والشكل.

هل ترى أن محمد النني لاعب مظلوم؟

دائماً الجماهير تنظر إلى الهداف والنني لاعب تربى في الأهلي استمر 7 سنوات وتركه الأهلي فقمنا بضمه وهو في سن 15 سنة، وتأسس بشكل صحيح في الأهلي وعندما جاء إلينا قلت له أنت لاعب كبير وأريد أن يكون لديك ميزة في المشاركة في الهجوم، والآن هو كابتن الأرسنال ولاعب مشرف.

ما رأيك في أداء المنتخب مع البدري؟

حسام من المدربين الأذكياء وملتزم ومن النوعية التي لا تعرف الهزار وأقدره جداً يعطي كل لاعب حقه من اللاعبين وقليل الكلام وأتمنى له التوفيق أداء المنتخب معه جيد.

ما رأيك في مروان محسن؟

مروان ينقصه الثقة، لكنه عندما يجدد له الأهلي فهذا معناه أنه يرى أن اللاعب لديه مميزات وهو هداف ولديه مهارات ولكن أزمة الثقة تؤثر عليه.

متى نرى محمد صلاح جديد؟

محمد صلاح مجود في مصر كلها، ولكن أين العين التي ترى، وليس بمجرد ضم لاعب مميز فقط بل للإعداد النفسي والفني الدور الأكبر في تجهيز اللاعب ليكون مثل محمد صلاح.

من ترشحه للتتويج بالدوري هذا الموسم؟

أتمنى أن تستمر المنافسة بين الأهلي والزمالك حتى النهاية ولكني أتمنى وجود فرق أخرى في المنافسة ويكون الأهلي والزمالك الثالث والرابع ما المشكلة.

من هو أفضل لاعب في الدوري من وجهة نظرك؟

قفشة، شاهدته عندما كان في إنبي خلال مباراة إنبي والمقاولون، وبعد الشوط الأول وهو خارج من الملعب قلت "يا مجدي انت هتبقى أحسن لاعب كرة في مصر"، وبعدها دخل غرفة الملابس وعاد فقدم أفضل شوط في حياته وسجل هدفاً من على بعد 40 ياردة وجاء عند المقصورة ليوجه لي التحية فأدرت وجهي عنه بالطبع لأنه سجل في المقاولون، هو لاعب ذكي ويجيد التمرير ولديه مزايا ثيرة.

حدثنا عن كواليس الحادث الشهير لمحمد حازم وعلي أغا؟

كان يوم غاية الصعوبة في هذا اليوم خرجنا بعد مواجهة مع غزل المحلة خارج الاستاد وقلت لحازم "عايز أرجع معاك القاهرة" لأن سيارتي "راكنها" أول طريق مصر الاسماعيلية فرد حازم قائلا هروح أجيب حاجة من السوق وراجعلك انت ومحمود حسن.

شاءت إرادة الله أنني لم أذهب مع محمد حازم لأنني أثناء توجهي نحو سيارته ظهر أمامي حمادة الرومي ومعه صديقه المشجع الاسماعيلاوي سانتوس يقود سيارته المرسيدس وأقسم سانتوس أنني لأبد أن أتناول معه الشعاء بعد ذلك يقوم بتوصيلي للقاهرة وأمام قسمه وإصراره اعتذرت لحازم وكان معه علي أغا ومحمود حسن ومحمود جابر وأثناء تناولنا العشاء أبلغنا محمود جابر الناجي الوحيد من السيارة بهذا الخبر فأسرعنا إلي مستشفي الاسماعيلية الأميري وكانت الفاجعة الكبري أن حازم وعلي أغا فارقا الحياة، لم أستطع بعد هذه الحاثة أن أكمل في الملاعب وقررت الاعتزال.

أخيراً ما هي كواليس مباراة ليبيا؟

وقتها كنت انضممت للمنتخب تحت قيادة الشيخ طه إسماعيل، أول مباراة لعبتها كانت أمام مالاوي وسجلت هدفين في فوزنا برباعية، وبدأت أيضا مباراة ليبيا و تقدمنا فيها بهدف محمود الخواجة، شعرت أن أمر سيحدث فقلت لبيبو انت مش بتاع خناق وأول ما يطلق الحكم صافرة النهاية اجري على دكة البدلاء، لاحظت وقتها علامات الغضب الكبير على أوجه لاعبي ليبيا، وبجرد إطلاق الصافرة، جرينا على الخارج، اتخذ ممدوح سالم رئيس الوزراء قرارا بعد اللقاء بساعة بأن نعود إلى القاهرة بطائرات كوماندوز مصرية.

الرئيس السادات منحنا وقتها وساماً من الدرجة الثانية ومكافأة 400 جنيهاً، وبعد ذلك حصلت على كأس أفريقيا مع المقاولون وكرمنا الرئيس السابق مبارك فحصلنا على وسام الطبقة الثانية أيضاً ولكن لأنه لا يتكرر فحصلت بمفردي على وسام الدرجة الأولى ومكافأة 3 آلاف جنية.