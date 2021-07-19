شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سمر حمزة نجمة تطمح فى خطف بريق المصارعة فى سماء طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى سمر حمزة لاعبة المنتخب الوطنى للمصارعة فى اللمعان بسماء أولمبياد طوكيو 2021 بحصد ميدالية فى رياضة المصارعة بالمنافسات الأولمبية ، خاصة إنها لاعبة تمتلك كل مقومات السعى وراء الذهب.

سمر حمزة لاعبة قادر على التحدى وسط أى ظروف ، خاصة إنها تحملتالكثير من الصعوبات و العراقيل التى واجهتها فى مسيرتها برياضة المصارعة و لكنها فى كل مرة تستطيع أن تعود.

سمر حمزة مواليد عام 1995 وتأهلت الى أولمبياد طوكيو من خلال الدورة المؤهلة التى أقيمت بتونس الشهر الماضى، وسبق لها المشاركة فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 وحلّت في المركز الـ12 في الترتيب النهائي من منافسات فئة 75 كجم.

وحققت سمر حمزة عدة بطولات وألقاب منها المركز الأول إفريقيًا 8 مرات، والمركز 12 في أولمبياد «ريو دي جانيرو 2016»، وخامس بطولة بولندا المفتوحة 2016، والثالث بدورة الألعاب الإفريقية، وأول دورة بحر متوسط 2015، وكذلك ببطولة البحر المتوسط 2018 وبرونزية دورة المتوسط 2019، وبرونزيتين ببطولة أسبانيا، وخامس عالم للكبار 2018، والثامن عالميًا تحت 23 عاما 2018، ورابع دورة التضامن الإسلامي 2017، وبرونزية بطولة «نيكولا بتروف» 2021 ، فضلا عن ذهبية الجائزة الكبرى فى روسيا مايو الماضى .

وخضعت اللاعبة ومدربها لمسحة أول أمس بعد ظهور بعض الأعراض عليهما، من زكام وسعال، فتم إجراء مسحة عاجلة ظهرت نتيجتها بعد مرور 3 ساعات فقط، وتم التأكد من سلامتهما.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة سمر حمزة فى الصور التالية :