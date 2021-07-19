شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يواصل الاحتفالات بالبطولة الأفريقية: نسر الأهلى سيظل يحلق عاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم حسين الشحات، لاعب النادي الأهلى، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور من مباراة فريقه الأخيرة بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي نجح في حصدها المارد الأحمر بعد الفوز بثلاثية على نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وكتب الشحات على الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام "الحمد لله، مشاعر لا توصف احساس النجمة العاشرة التي تعاهدنا عليها جميعا مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمة مبروك لمجلس الادارة والجهاز الفني وشكرا على كل الدعم، نعود بالأميرة السمراء ونحتفل ثم نكمل ما لدينا من بطولات ومزيد من الإنجازات، نسر الأهلى سيظل يحلق عاليا".

وأكد الشحات، فى تصريحات تليفزيونية أمس، أن الفريق الأحمر ينتهى من بطولة، وبعدها يفكرها سريعا في البطولة الأخرى، وأمامنا الدورى هو الهدف القادم ونقول لجمهورنا لاتقلقوا من غيابات زملائنا في صفوف المنتخب الاوليمبى.

وأضاف لاعب الأهلي، أنه يشكر زملاءه بالفريق والذين ساندوه كثيرا خلال الفترة الماضية حتى استعاد مستواه سريعا.



حسين الشحات

وكشف الشحات أنه تلقى بالفعل عدة عروض خارجية، ولكنه يترك الأمر لوكلاء اللاعبين والمسئولين، مؤكدا أنه لا يتحدث في أي شيء إطلاقا.

وقال حسين الشحات: "مطلوب منك دايما تبقى كويس، كل اللعيبة بيبقى عليها ضغوطات لأنك في الأهلي، ودلوقتي خلصت افريقيا هترجع تلعب في الدوري.. الناس واخدة إجازة في العيد إلا الأهلي هيلعب مبارياته، لو مش عاوز تبقى مضغوط بلاش تلعب في الأهلي".