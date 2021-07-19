شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب وليد سليمان عن الأهلى فى مواجهة البنك بالدوري بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأكد استمرار غياب وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي عن مباراة فريقه القادمة ضد البنك الأهلي المقرر لها الخميس المقبل بالدوري بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي حرمته من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ومباريات الفريق الأحمر الأخيرة بالدوري.
ويواصل وليد سليمان أداء برنامجه التأهيلي بعد عودة الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبين بعد الانتهاء من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بعدما استغل تواجده بالمغرب رفقة بعثة الأهلي في استكمال برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة.
وأكد وليد سليمان، أن التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كايرز تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، يدعو إلى الفخر.
وقال وليد إن لاعبي الأهلي قدموا مستوى مميزًا، وتكلل مجهودهم بالتتويج بالبطولة العاشرة، وللمرة الثانية على التوالي، كما أنها البطولة الرابعة في مسيرته مع النادي.
ووجه الشكر لكل زملائه في صفوف الأهلي، مؤكدًا أنهم كانوا حريصين على وجوده معهم في المغرب، مشيرًا إلى أنه فخور بزملائه.
وأشاد وليد سليمان بجهود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي كان حريصًا بصفة دائمة على مساندة ودعم الفريق، وهو ما يُمثل قيمة كبيرة نعتز بها، ويجعل هناك حالة تركيز شديدة بين اللاعبين.
ووعد وليد سليمان جمهور الأهلي بالاستمرار في حصد البطولات خلال الفترة المقبلة.