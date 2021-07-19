شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب وليد سليمان عن الأهلى فى مواجهة البنك بالدوري بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد استمرار غياب وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي عن مباراة فريقه القادمة ضد البنك الأهلي المقرر لها الخميس المقبل بالدوري بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي حرمته من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ومباريات الفريق الأحمر الأخيرة بالدوري.

ويواصل وليد سليمان أداء برنامجه التأهيلي بعد عودة الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبين بعد الانتهاء من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بعدما استغل تواجده بالمغرب رفقة بعثة الأهلي في استكمال برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة.