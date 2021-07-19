رباعى الأهلى يخضع لمسحة كورونا اليوم فى طوكيو قبل الانضمام للمنتخب الأولمبى

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القاهرة - سامية سيد - يخضع رباعى النادى الأهلى الأولمبى "محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن" ، لمسحة طبية اليوم فى طوكيو للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام فى معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى استعدادا للأولمبياد.

وخضع الرباعى لترانزيت بألمانيا فى طريق السفر إلى طوكيو، حيث غادر الرباعى المغرب ظهر أمس فى طريقهم إلى طوكيو عقب الفوز على كايزرتشيفز الجنوب افريقى فى نهائى دورى أبطال افريقيا.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، استمرار الاعتماد على طريقة 3_4_3 في مباريات أولمبياد طوكيو وهي نفس الطريقة التي لعب بها المنتخب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي توج الفراعنة بلقبها.

ويستضيف استاد سابورو دومى المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.

ووصل صباح الجمعة منتخب مصر الأولمبى، إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 12 ساعة، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.

وتُوج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت الماضى بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.