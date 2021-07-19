"بسبب كورونا".. انسحاب لاعبة تنس أمريكية من أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلنت لاعبة التنس الأمريكية كوكو جوف أنها لن تتمكن من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما كشفت الفحوص عن إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت جوف /17 عاما/ عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"يحزنني للغاية الإعلان عن أن الفحوص كشفت عن إصابتي بعدوى كوفيد، وأنني لن أتمكن من المشاركة في الدورة الأولمبية في طوكيو."

وأضافت :"دائما ما كنت أحلم بتمثيل الولايات المتحدة في الأولمبياد، وأتمنى أن تكون أمامي عدة فرصة أخرى لتحقيق هذا في المستقبل."

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن جوف المصنفة 23 على العالم كانت تعد أبرز لاعبة من بين أربع لاعبات تلقين الدعوة من جانب الاتحاد الأمريكي للتنس للمشاركة في منافسات فردي السيدات بأولمبياد طوكيو.

وكان من المقرر أن تشارك جوف في منافسات الفردي إلى جانب جينيفر برادي وجيسيكا بيجولا وأليسون ريسك، كما كان مقررا أن تشارك إلى جانب نيكول ميليتشار في منافسات الزوجي.

وقالت جوف :"أود التعبير عن أمنياتي للفريق الأمريكي بالتوفيق، وبدورة أولمبية آمنة لجميع الرياضيين الأولمبيين وكل العائلة الأولمبية."

وتعد جوف واحدة من عدة نجوم في لعبة التنس لن يتمكنوا من المشاركة في الأولمبياد.

فقد أعلنت النجمة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز، المتوجة بأربع ذهبيات أولمبية، في يونيو الماضي أنها لن تسافر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد، دون الإعلان عن سبب محدد.

كذلك أعلن النجم الإسباني رافاييل نادال، المتوج بذهبيتين أولمبيتين، في يونيو الماضي انسحابه من الأولمبياد للتركيز على حالته الصحية.

وانسحب روجيه فيدرر وماتيو بيريتيني وسيمونا هاليب وأنجليك كيربر وخمسة لاعبين أخرين من المشاركة في الأولمبياد بسبب الإصابات.

كذلك انسحب دينيس شابوفالوف ونيك كيريوس وبيانكا أندريسكو وفيكتوريا أزارينكا و22 أخرين من أبرز نجوم اللعبة، بسبب مخاوف تتعلق بجائحة كورونا.