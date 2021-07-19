مدرب حراس الأهلي: الشناوي تطور كثيراً.. وعلي لطفي جاهز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، أنه يجب إحترام قرار تواجد محمد الشناوي مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020، مشيراً الى جاهزية علي لطفي للمشاركة أساسياً.

ويستعد الشناوي للمشاركة مع منتخب مصر خلال دورة الألعاب الأولمبية، حيث غادر وثلاثي الأهلي طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن من المغرب لليابان مباشرةً.

وقال يانكون في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" "بالطبع الشناوي يجب أن يشارك مع منتخب بلاده في الأولمبياد، يجب إحترام هذا القرار، ومنتخب مصر يأمل في الحصول على ميدالية والجميع يدعمه".

وأضاف "علي لطفي جاهز بشكل كامل للتواجد في المباريات المقبلة، وهو يعمل بكل قوة، في الأهلي ليس معنى أنك تجلس على مقاعد البدلاء أن لا تفعل شيئاً، يجب أن تكون جاهز دوماً للمشاركة".

واستمر "نحن نثق في علي لطفي، وكذلك مصطفى شوبير فهو يقدم أداء جيد في التدريبات، وأيضاً لدينا حمزة علاء".

وصرح "عندما تلعب للأهلي نادي كبير في مصر وأفريقيا يجب أن يكون لديك 3 حراس مرمى مميزين، أثق في حراس الأهلي، علي لطفي لعب أمام الزمالك بشكل جيد، شوبير يقدم مستوى جيد وهو مستقبل للنادي".

وتابع "الشناوي كان جاهزاً 100% للنهائي الأفريقي، اصابته لم تكن بها أي مشاكل، لم يكن يعاني من آلام وقت تسديده للكرة، وإصابته أمر طبيعي لحارس مرمى ولم تشكل أي أزمة لنا، تم اعداده فنياً وطبياً قبل مباراة النهائي".

وواصل "الشناوي يعمل بشكل جيد، ويعلم أنه يجب أن يعمل كثيراً لأن الجماهير تنتظر لتشاهده، في الموسم الماضي تطور كثيراً في الناحية الذهنية، لديه تركيز شديد وفي المباريات، هو قائد في الملعب ويجب أن يستمر، قدم مباريات جيدة في دوري الأبطال".

وشدد "كما قلت لقد فاز الأهلي بدوري الأبطال الموسم الماضي بعد غياب 7 سنوات، كان أمراً صعباً، لكن أيضاً لكي تستمر في نفس المستوى وتحقق النجاحات يجب أن تتجاوز ما هو أصعب، ونجحنا في تحقيق لقب جديد لدوري الأبطال، نفس الأمر للشناوي، قدم موسم ماضي مميز، ونجح في الحفاظ على مستواه".

وأكمل "حارس المرمى بشر في النهاية، الجميع يرتكب أخطاء، لكن الأهم هو كيفية تجاوز هذا الأمر، في الموسم الحالي نتحدث عن خطأ للشناوي، قلت له لا يوجد مشاكل عليك أن تستمر، الحارس الجيد عندما يُخطئ يجب أن يعود أقوى ولا يكرر نفس الخطأ".

واختتم "الشناوي حارس مميز، والجميع شاهد في يورو 2020 إيطاليا فازت في وجود حارس كبير من دوناروما، نفس الأمر مع بايرن ميونيخ هناك نوير، وجميع الحراس يمكن أن يرتكبوا أخطاء لكن الأهم هو عدم التكرار".