بواليا يكشف موقفه من الرحيل عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد والتر بواليا لاعب النادي الأهلي، أنه لاعب في فريق القلعة الحمراء ولا يفكر في عروض الرحيل عن النادي، مشيراً إلى أنه يريد الدعم من الجماهير.

وقال بواليا في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "الحصول على اللقب العاشر في دوري أبطال أفريقيا إنجاز عظيم بعد المجهود الذي بذلناه".

وأضاف: "بالطبع هناك ضغط على المهاجمين وهو أمر طبيعي، ولكننا نضغط بعضنا البعض عن طريق التدريبات، وجميعنا نساعد بعضنا البعض حتى وإن لم نحرز أهدافاً أو نشارك في المباريات".

وتابع: "أريد الدعم ومواصلة التدريب والتطوير من نفسي حتى أوصل لإنجاز، وفي الأهلي أحاول تسجيل الأهداف وسأظل أفعل ذلك".

وعن الرحيل، اختتم بواليا: "أنا لاعب في النادي الأهلي، ولم أقدم كل شيء لدي وأحاول أن أفعل ذلك وسأظل أساعد الفريق".