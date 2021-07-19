المكسيك تلحق بركب المتأهلين ضمن منافسات الكأس الذهبية

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لوس انجليس : لحقت المكسيك بركب المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي للكأس الذهبية لمنطقة الكونكاكاف في كرة القدم، بفوزها على السلفادور 1 صفر في دالاس في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الأولى، فيما حققت الولايات المتحدة العلامة الكاملة بتغلبها على كندا بالنتيجة ذاتها في كانساس سيتي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

في المباراة الأولى، ضربت المكسيك، حاملة اللقب والأكثر تتويجا في البطولة (11 لقبا)، عصفورين بحجر واحد عندما تغلبت على السلفادور، حيث حجزت بطاقتها إلى ربع النهائي وانتزعت صدارة المجموعة من منافستها.

وسجل مهاجم تيغريس لويس رودريغيس الهدف الوحيد في الدقيقة 26.

وهو الفوز الثاني على التوالي للمكسيك بعد الأول على غواتيمالا بثلاثية نظيفة، فرفعت رصيدها غلى سبع نقاط بعد تعادلها المخيب مع ترينيداد وتوباغو سلبا في الجولة الأولى، فتصدرت بفارق نقطة واحدة أمام السلفادور التي منيت بخسارتها الأولى بعد فوزين متتاليين.

وفي المجموعة ذاتها، تعادلت ترينيداد وتوباغو مع غواتيمالا بهدف لريون مور (12) مقابل هدف لجيراردو غورديو (78) وخرجتا خاليتي الوفاض بعدما حصدت الاولى نقطتين فقط والثانية نقطة واحدة.

ولحقت المكسيك بالسلفادور وكندا والولايات المتحدة (المجموعة الثانية) وكوستاريكا وجامايكا (الثالثة) وهندوراس (الرابعة) إلى ربع النهائي.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة حتى 1 آب/أغسطس المقبل.

وتبقى بطاقة واحدة عن المجموعة الرابعة وتتنافس عليها قطر، ضيفة النهائيات، وبنما، حيث تلعب الأولى مع هندوراس المتصدرة، والثانية مع غرينادا الأخيرة مساء اليوم.

وتحتل قطر المركز الثاني في المجموعة وتحتاج غلى التعادل في مباراتها الأخيرة ضد هندوراس المتصدرة مساء اليوم، فيما تملك بنما نقطة واحدة في المركز الثالث.

وفي الدور المقبل، تلتقي المكسيك مع ثاني المجموعة الرابعة، فيما تلعب السلفادور مع متصدرها.

وفي المباراة الثانية حسمت الولايات المتحدة، وصيفة النسخة الأخيرة وصاحبة المركز الثاني في عدد الألقاب (6)، صدارة المجموعة الثانية بفوزها على كندا بهدف وحيد سجله شاكيل مور بعد مرور 20 ثانية فقط على انطلاقة المباراة في أسرع الأهداف في تاريخ المنتخب الأميركي.

وهو الهدف الدولي الأول لمور بتسديدة قوية من مسافة قريبة اثر تمريرة من سيباستيان ليتغيت، محا به الهدف الذي سجله كلينت ديمبسي في مرمى غانا في مونديال 2014 بالبرازيل بعد 30 ثانية.

وهو الفوز الثالث تواليا للولايات المتحدة وانهت بالتالي الدور الأول في الصدارة برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام كندا التي كانت تبحث عن الفوز على الولايات المتحدة في عقر دارها للمرة الاولى منذ عام 1957.