شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب نجوم الأهلى بعدم الإفراط بالفرحة للتركيز فى مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بعد الإفراط في الفرحة بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا وتحقيق النجمة العاشرة عقب الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، لاسيما أن الفريق الأحمر مُقدم على مباراة صعبة ضد البنك الأهلي يوم الخميس المقبل بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الـ25 من عمر مسابقة الدوري العام.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة غلق صفحة البطولة الإفريقية والاكتفاء بالأفراح التي أعقبت التتويج باللقب القاري، من أجل فتح ملف الدوري وبدء التحضير لمواجهة البنك الأهلي، والتي يرغب من خلالها في استكمال سلسلة الانتصارات بالمسابقة بعد الفوز على كلا من سموحة والمقاولون العرب والمقاصة، لملاحقة غريمه الزمالك الذي يتصدر جدول الدوري بفارق 10 نقاط، ولكن يتبقى عدد من المباريات المؤجلة للفريق الأحمر لو فاز فيها جميعها سيتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الفريق الأبيض.