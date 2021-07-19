شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب نجوم الأهلى بعدم الإفراط بالفرحة للتركيز فى مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بعد الإفراط في الفرحة بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا وتحقيق النجمة العاشرة عقب الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، لاسيما أن الفريق الأحمر مُقدم على مباراة صعبة ضد البنك الأهلي يوم الخميس المقبل بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الـ25 من عمر مسابقة الدوري العام.
وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة غلق صفحة البطولة الإفريقية والاكتفاء بالأفراح التي أعقبت التتويج باللقب القاري، من أجل فتح ملف الدوري وبدء التحضير لمواجهة البنك الأهلي، والتي يرغب من خلالها في استكمال سلسلة الانتصارات بالمسابقة بعد الفوز على كلا من سموحة والمقاولون العرب والمقاصة، لملاحقة غريمه الزمالك الذي يتصدر جدول الدوري بفارق 10 نقاط، ولكن يتبقى عدد من المباريات المؤجلة للفريق الأحمر لو فاز فيها جميعها سيتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الفريق الأبيض.
ومنح بيتسو موسيماني، لاعبو الأهلي راحة سلبية لمدة 48 ساعة، بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي ، ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة غداً الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.
نجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى فى قيادة النادى الأهلي للفوز باللقب الأفريقي للموسم الثانى على التوالي والعاشرة في تاريخه، لتكون البطولة الخامسة للجنوب أفريقي مع النادى الأهلى في أقل من موسم.
موسيماني يعادل رقم التونسي فوزي البنزرتي كأكثر المدربين تتويجا بالبطولات القارية على صعيد الأندية داخل القارة الإفريقية، وحقق موسميانى 5 ألقاب أفريقية حتى الآن وهى: دوري أبطال أفريقيا 2016 مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وكأس السوبر الأفريقى 2017 مع ماميلودي صن داونز، وكذلك دوري أبطال أفريقيا 2020 مع الأهلي، وكأس السوبر الأفريقى 2021 مع الأهلي، ودوري الابطال الافريقى 2021.