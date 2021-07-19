شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. محمد صلاح يسجل بقميص المنتخب الأولمبي في مرمى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الأهداف الجميلة التي لا ينساها جمهور الكرة في مصر، ذلك الهدف الذى سجله الفرعون المصري محمد صلاح في مرمى البرازيل خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي بدورة لندن 2012.

صلاح سجل هدف رائع في مرمى المنتخب البرازيلي، كان وقتها الفرعون المصري يتحسس طريق النجومية وهو بقميص المقاولون العرب، وبعدها فُتحت له أبواب أوروبا من بوابة سويسرا ثم إيطاليا وأخيرا الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول.

ويستهل منتخب مصر الأولمبى مشواره فى أولميباد طوكيو، المقرر إجراؤها فى يوليو المقبل فى اليابان بمواجهة نظيره منتخب إسبانيا فى يوم 22 يوليو، ثم يواجه منتخب الأرجنتين فى يوم 25 يوليو، ويختتم فى النهاية مشواره بمواجهة أستراليا فى يوم 28 من الشهر ذاته، حيث سيلعب 3 مباريات خلال 6 أيام بمعدل مباراة كل يومين.

وجاءت نتائج قرعة أولمبياد طوكيو 2020 ومجموعة منتخب مصر الأوليمبى، كالتالى:

المجموعة الأولى: اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيك، فرنسا.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.