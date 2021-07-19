شكرا لقرائتكم خبر عن المكافآت تنهال على نجوم الأهلي بعد التتويج بالنجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، صرف مكافآت مجزية للاعبي الفريق الأحمر بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، لاسيما بعد الأداء الرجولي والروح القتالية التي اتسم بها أداء الفريق الأحمر على مدار مشواره بالنسخة الحالية من دوري الأبطال.
وأخطر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اللاعبين بأن مجلس الإدارة لن يبخل عليهم بعدما بذلوا كل ما لديهم من أجل التتويج بالنجمة العاشرة ووفائهم بالوعد، بعد تكليل مشوارهم المميز في الموسم الحالي بتحقيق العلامة الكاملة في كل البطولات التي شاركوا فيها ، بخلاف السير بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي والـ43 في تاريخ القلعة الحمراء.
وتوج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.
سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.
ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.
وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، وأخير نسختى 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.