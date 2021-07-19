شكرا لقرائتكم خبر عن المكافآت تنهال على نجوم الأهلي بعد التتويج بالنجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، صرف مكافآت مجزية للاعبي الفريق الأحمر بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، لاسيما بعد الأداء الرجولي والروح القتالية التي اتسم بها أداء الفريق الأحمر على مدار مشواره بالنسخة الحالية من دوري الأبطال.

وأخطر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اللاعبين بأن مجلس الإدارة لن يبخل عليهم بعدما بذلوا كل ما لديهم من أجل التتويج بالنجمة العاشرة ووفائهم بالوعد، بعد تكليل مشوارهم المميز في الموسم الحالي بتحقيق العلامة الكاملة في كل البطولات التي شاركوا فيها ، بخلاف السير بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي والـ43 في تاريخ القلعة الحمراء.