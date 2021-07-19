شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية بالفيديو اليوم للاعبى المنتخب الأولمبى لشرح طريقة لعب الإسبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، اليوم محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين لشرح طريقة لعب منتخب اسبانيا قبل مباراة الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفريقين فى الأولمبياد.

وتابع شوقى غريب المباراة الودية التى جمعت منتخب اسبانيا مع نظيره اليابانى فى طوكيو مؤخرا، وسجل نقاط القوة والضعف فى الفريق ومن المقرر أن تشهد المحاضرة شرح خطة الفراعنة لايقاف خطورة الاسبان.

وتسبب ضيق الوقت والإرهاق فى صعوبة إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأولمبى فى اليابان قبل خوض مباريات أولمبياد طوكيو، حيث استغرقت رحلة الطيران 12 ساعة إلى طوكيو، ثم توجه الفراعنة إلى مدينة سابورو التى تستضيف البعثة.

ويفتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الأولمبياد بمواجهة إسبانيا يوم الخميس المقبل، ثم الأرجنتين يوم 25 يوليو ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة أستراليا يوم 28.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، استمرار الاعتماد على طريقك 3_4_3 في مباريات أولمبياد طوكيو، وهي نفس الطريقة التي لعب بها المنتخب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي توج الفراعنة بلقبها.

ويستضيف استاد سابورو دومى المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.

ووصل صباح الجمعة منتخب مصر الأولمبى إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 12 ساعة، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.

واصطحب الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، 18 لاعبا إلى طوكيو، على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلي اليوم الاثنين.