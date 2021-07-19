جدول مواعيد مباريات النصر السعودي في تحضيرات موسم 2022/2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مواعيد مباريات نادي النصر السعودي في تحضيرات موسم 2022/2021، خلال معسكره الحالي في بلغاريا.

انتقلت بعثة فريق نادي النصر من السعودية إلى العاصمة البلغارية صوفيا، يوم 9 يوليو، وسيمتد معسكر الفريق لمدة 4 أسابيع، يخوض خلالها العالمي 4 مباريات تحضيرية.

وكان مدرب النصر، البرازيلي مانو مينيزس، أول الواصلين إلى بلغاريا، يوم 7 يوليو، حيث عاد من إجازته بصحبة طاقمه الفني، ولاعب خط الوسط بيتروس، نحو المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق مباشرة دون العودة إلى السعودية، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

والتحق النجم المغربي، عبدالرزاق حمدالله، والأرجنتيني بيتي مارتينيز، والوافدين الجدد، الكاميروني فينسنت أبو بكر، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، بمعسكر الفريق، بعد وصول البعثة الرئيسية بأيام قليلة.

وشهدت قائمة فريق النصر السعودي في معسكره الحالي، تواجد المهاجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف العائد من شباب الأهلي دبي الإماراتي، بعد انتهاء إعارته مع نهاية الموسم المنصرف.

وقاد مانو مينيزس أول حصة تدريبية لنادي النصر بمعسكره الإعدادي في العاصمة البلغارية صوفيا، يوم 11 يوليو، والذي شهد اختبارات بدنية، مع بعض التعليمات الفنية.

ووصل المدير التنفيذي، حسين عبد الغني، والظهير الأيسر، عبد الرحمن العبيد، يوم 13 يوليو، لمقر إقامة بعثة النصر في بلغاريا، بعدما تم تأجيل سفرهم، في وقت سابق، للتأكد من سلامة الثنائي من فيروس كورونا، بينما ظل الحارس وليد عبد الله في السعودية، لإنهاء اجراءات السفر إلى العاصمة صوفيا.

وتخلف نور الدين أمرابط عن رحلة النصر السعودي إلى بلغاريا، بعدما قررت إدارة فارس نجد تجميد المفاوضات مع النجم المغربي، الذي يرغب في البقاء مع النادي لمدة لمدة 6 أشهر فقط، أي حتى شهر يناير 2022.

على صعيد آخر، واجهت إدارة نادي النصر أزمة في توفير تجارب ودية خلال معسكر الفريق، بسبب تعارض موعده مع انطلاق الدوريات في شرق أوروبا، التي يصادف أغلبها منتصف الشهر الجاري.

ونجحت إدارة النصر في توفير مباراة ودية واحدة حتى الآن، وستكون أمام فريق أبويا نيقوسيا القبرصي، وذلك من ضمن 4 مباريات طلبها المدرب مينيزس، خلال فترة تواجدهم في بلغاريا.

ومن المقرر عودة فريق النصر إلى العاصمة السعودية، الرياض، يوم 2 أغسطس المقبل، لاستكمال التحضيرات الفنية الأخيرة قبل انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.

وسيلعب فارس نجد مباراتين وديتين بعد عودته إلى السعودية، يومي 7 و8 أغسطس، وذلك في مقر النادي، على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود.

جدول مواعيد مباريات النصر السعودي في تحضيرات موسم 2022/2021

المباراة الأولى: الخميس 29 يوليو | النصر ضد أبويل نيقوسيا القبرصي.

المباراة الثانية: لم يتم تحديد الخصم، والموعد.

المباراة الثالثة: لم يتم تحديد الخصم، والموعد.

المباراة الرابعة: لم يتم تحديد الخصم، والموعد.

المباراة الخامسة: 7 أغسطس، لم يتم تحديد الخصم.

المباراة السادسة: 8 أغسطس، لم يتم تحديد الخصم.