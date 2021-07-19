شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر تأجيل حسم ملف تمديد تعاقد إيهاب جلال لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان تأجيل حسم ملف تمديد تعاقد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى وذلك بناء على رغبة المدرب الذى فضل تأجيل مناقشة هذا الملف من فترة توقف الدوري الحالية لنهاية الموسم ، ويقود إيهاب جلال الاسماعيلى منذ مارس الماضى حيث لعب الدراويش 12 مباراة تحت قيادته حقق الفوز في ثمانية منها وخسر أربعة لقاءات ليصنع انتفاضة للدراويش وضعته في المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 27 مباراة.

ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز المحدد لها الثانى من شهر أغسطس المقبل فى السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على خوض معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من 23 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز، واتفق الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي علي تنظيم مباراتين وديتين أمام فريقي المصري اليوم ودمياط يوم ٢٢ من يوليو الجارى، وذلك بناءا على طلب من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

وكان الإسماعيلى قد تعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغني لاعب الاتحاد السكندري فى إحراز هدف الفوز.

ويحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع بيراميدز.