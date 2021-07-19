موسيماني : الهزيمة من سيمبا كانت «نقطة تحول»..ومواجهتهم كانت معقدة للغاية

الشارقة - اميمة ياسر - قال بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إنه وعد جماهير القلعة الحمراء في مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان بتحقيق البطولة العاشرة، موضحا أنه يؤمن بالفوز في جميع المباريات، من خلال تصدير الطاقة الإيجابية والتخلص من الجوانب السلبية.

وأضاف "موسيماني" خلال لقائه ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار رياضة" أن الهزيمة من سيمبا التنزانى تسببت في استفاقة لاعبي الأهلى وحصد البطولة الأفريقية العاشرة، مؤكدا أن سيمبا من أصعب الفرق التي واجهها؛ لأنهم يلعبون كرة معقدة للغاية.

وتابع : العشوائية تعتبر مشكلة لأى مدرب يريد أن يضع خطة وأقوم بتحليل لاعبي الخصم بشكل جيد قبل جميع المباريات وأمنح رباعى هجوم الأهلى في التحرك في الخط الأمامى لتشكيل خطورة على الخصم.

وأكد "موسيمانى" أن الأهلى ليس الأفضل، ولكنه مختلف، مشيرا إلى أنه أمين مع نفسه، ويحول النقد السلبي إلى إيجابي، مشيرا إلى أنه لا يسمع انتقادات المحللين؛ لأنه مؤمن بما يقدمه في الملعب، خصوصا أن الجميع يتعرض للانتقادات وأكبر مثال على ذلك ليونيل ميسى.