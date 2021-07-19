شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يلجأ للزمالك لحل أزمة رحيل المهاجمين بالصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ نادى طلائع الجيش لنظيره الزمالك من أجل حل الأزمة الهجومية التي ستواجه الفريق في نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء إعارة عمرو جمال من الأهلى وناصر منسى وعمرو مرعى من بيراميدز ، حيث دخل أسامة فيصل مهاجم الزمالك الشاب، دائرة اهتمام نادي طلائع الجيش، الذي أبدي رغبة في ضم اللاعب الصاعد، ويكون ذلك في إطار صفقة تبادلية، بعدما طلب النادي الأبيض التعاقد مع مهند لاشين.

ويسعى نادي الطلائع للتعاقد مع أسامة فيصل على سبيل الإعارة، من نادي الزمالك، علي طريقة مصطفي محمد لاعب القلعة البيضاء السابق، والذي قضي فترة علي سبيل الإعارة مع الطلائع شهدت تألقه بشكل ملفت قبل عودته لصفوف الأبيض من جديد ثم انتقاله للاحتراف الأوروبي عبر نادي جالاتا سراي التركي.

ويرحل ستة لاعبين عن صفوف طلائع الجيش وهم من القوام الاساسى للفريق الذى يصعب الاستغناء عنهم دفعة واحدة وهم :" عمرو جمال وأحمد علاء وناصر منسى وعمرو مرعى ومحمد جمال وإسلام محارب"

في شأن مختلف ، قرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش منح لاعبيه راحة ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء لقضاء عيد الاضحى المبارك مع أسرهم ، وتقرر أن يخوض الطلائع 6 مباريات ودية استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، واستهل الطلائع ودياته مساء الاربعاء بالتعادل مع وادى دجلة 1-1 ثم خسر من الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف.

وتأتى مواعيد مباريات الطلائع الودية المتبقية كالتالى 27 يوليو مع الجونة ثم سيراميكا في 28 يوليو ثم البنك الاهلى في 29 من نفس الشهر على أن يختتم الطلائع ودياته بمواجهة مصر المقاصة في 30 يوليو.

وقفز الطلائع إلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا.

ونجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، أحرزه ناصر منسي مهاجم الفريق في الدقيقة 88 ، فى المباراة التي جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز