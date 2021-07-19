موسيماني: تمنيت بقاء رمضان مع الأهلي.. وتلقينا توصية بالتعاقد مع رحيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تلقيه توصية بالتعاقد مع سفيان رحيمي لاعب نادي الرجاء المغربي، لافتًا إلى أنه يقوم بدراسة الأمر حاليًا.

وأشار موسيماني في تصريحات عبر قناة النهار، إلى أنه كان يتمنى بقاء رمضان صبحي في صفوف الأهلي تحت قيادته، نظرًا لما يمتلكه من قدرات فنية.

وقال موسيماني: "رمضان صبحي لاعب كرة جيد ولديه جودة عالية، لعبت ضده عندما كنت مدربًا في صنداونز، كنت أتمنى أن يكون متوجدًا في الأهلي ولكن عندما جئت إلى مصر كان قد رحل بالفعل".

وأكمل: "يثار أننا نريد التعاقد مع سفيان رحيمي، تلقينا توصية بالفعل بالتعاقد معه وحاليًا نقوم بدراسة الأمر وتحديد ما إذا كان هناك فرصة للتعاقد معه أم لا، وهو لاعب جيد بالتأكيد".

واختتم: "دائمًا ما يوصى لنا بلاعبين، ونحن نتلق الكثير من التوصيات، ونحن ندرس الموقف، لكنه بالفعل لاعب رائع".