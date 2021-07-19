مدرب الأهلي يكشف.. كواليس "تحسين" شريف.. وموقف الجهاز من "خطأ" الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح سامي قمصان المدرب العام بالجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، أنه طلب من محمد شريف مهاجم الفريق الحالي تحسين بعض النواقص فور عودته إلى صفوف الفريق قادمًا من إنبي.

وأضاف قمصان في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"تحدثت مع شريف منذ عودته للأهلي قادمًا من إنبي، وقلت له أول واحد قرر رجوعك للنادي كان بيتسو موسيماني".

وتابع :"طلبت من محمد شريف تحسين بعض النواقص وهو بدأ العمل لتطوير نفسه، وشريف لديه الشغف لتحقيق مكانة أفضل واقتنع بكلامي".

ويقدم محمد شريف موسمًا رائعًا مع الأهلي منذ عودته إلى صفوف الأهلي حيث سجل مع الفريق ستة أهداف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا كما سجل 15 هدفًا في مسابقة دوري we المصري.

وكشف قمصان عن موقف تعرض له مدرب الفريق بيتسو موسيماني عقب مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان، قائلاً :"بعد مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان الجماهير كانت تطالبنا بأفريقيا، وموسيماني طلب منّي ماذا يقصد الجمهور؟ قلت له التتويج بأفريقيا ورد (احنا لسه مفرحناش)"

قمصان كشف عن دور قام به مع مدافع الفريق رامي ربيعة، قائلاً :"رامي ربيعة كان سيذهب إلى المقاولون العرب وتحدثت مع اللاعب أن موسيماني يثق به، وبالفعل ربيعة شارك في مباريات كثيرة بعد ذلك".

وعن خطأ محمد الشناوي في مباراة بيراميدز الأخيرة، أوضح :"تعاملنا في خطأ محمد الشناوي بعد مباراة بيراميدز ولا أكنه موجود، ولو تعاملنا في كل خطأ لأي لاعب سنلعب بـ90 تشكيل في الموسم".

وكان الأهلي توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على بطل جنوب أفريقيا فريق كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس".