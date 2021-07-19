مصدر لمصراوي: بيراميدز يغرم إكرامي لتهنئة الأهلي باللقب الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط

أكد مصدر، أن نادي بيراميدز قرر توقيع غرامة مالية على شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، بعد تهنئته للنادي الأهلي لفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتوج النادي الأهلي باللقب العاشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن بيراميدز قرر تغريم شريف إكرامي مبلغ ١٠٠ ألف جنيه لتهنئته للنادي الأهلي.

وكان شريف إكرامي كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك للنادي الاهلي و لجماهيره العظيمة البطولة الافريقية العاشرة،انجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه واثبت ذاته كامتداد لاجيال كتبت تاريخ كبير،دائماً و ابدا يبقي الاهلي سبب رئيسي في اسعاد الملايين.. الف مبروك لأبطال افريقيا".