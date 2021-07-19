سعد سمير: تعودنا أن كيان الأهلي باق.. ولا يصح أن نخسر في وجود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سعد سمير مدافع النادي الأهلي، أن ثقة جماهير فريقه في التتويج بدوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة كايرز تشيفز، كانت سببًا في وجود عبء نفسي على اللاعبين.

وأشار سمير في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن خوف اللاعبين من خسارة اللقب الأفريقي كان السبب الأبرز للتتويج بالبطولة.

وقال سمير: "كان لدي احساس قوي أننا سنتوج بدوري أبطال أفريقيا، قبل التتويج بالتاسعة قلت للاعبين أننا لو توجنا بها سنتوج بالعاشرة والحادية عشر والثانية عشر بشكل متتالي وسريعًا".

وأكمل: "القوام الحالي للأهلي أصبح لديه حالة تجانس وانسجام جيدة جدًا، ولو نظرنا حولنا أيضًا لوجدنا أن أغلب المنافسين لنا في أفريقيا في حالة إحلال وتجديد".

وأضاف: "لا يجوز أن يكون أيًا منا أنانيًا، لا يجوز أن يفكر أي شخص في نفسه فقط، لأننا تعودنا في الأهلي أن الكيان هو الذي يبقى".

وأردف: "محمود الخطيب دائمًا يتواجد معنا في المباريات الهامة والصعبة ويسافر معنا رغم مشاكله الصحية، ولذلك لا يصح أن نخسر، خوفنا من خسارة اللقب هو سبب التتويج به".

واختتم: "كنا نواجه عبئًا نفسيًا لأن الجماهير كان لديها ثقة كبيرة في أن الأهلي سيتوج باللقب قبل مواجهة كايزر تشيفز".