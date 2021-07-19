الأهلي وكايزر تشيفز: الأحمر بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة

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توّج الأهلي المصري مساء السبت بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

واكتسح المارد الأحمر نظيره الجنوب أفريقي كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وساد نوع من الهدوء النسبي بداية المباراة إلى أن طُرد لاعب خط وسط الفريق الجنوب أفريقي هابي ماشيان، قبيل نهاية الشوط الأول.

واستثمر الأهلي النقص العددي لدى الخصم، وافتتح التسجيل بهدف للمهاجم محمد شريف، تبعه آخر لمحمد مجدي أفشة، ثم ثالث لعمرو السولية.

وجاء طرد ماشيان بعد تدخّل قويّ ضد لاعب الأهلي أكرم توفيق في وسط الملعب، ليعود حكم المباراة إلى تقنية الفار قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب كايزر تشيفز.

ووصل الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 14 مرة، بينما كانت هذه هي المرة الأولى لكايزر تشيفز في نهائي هذه البطولة.

وصعد الأهلي وكايزر تشيفز إلى مباراة النهائي على حساب الترجي التونسي والوداد المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة.

وتحت قيادة المدرب الجديد ستيوارت باكستر، ظل الفريق الجنوب أفريقي متماسكا أمام الأهلي حتى طُرد ماشيان، لتميل الكفة بقوة لمصلحة أكثر أندية القارة السمراء إحرازا للبطولات.

وبهذا يصبح الأهلي المصري أول ناد في التاريخ يحرز دوري أبطال أفريقيا عشر مرات.

ويأتي بعد الأهلي على قائمة الأندية الأكثر حصولا على هذه البطولة كل من غريمه التقليدي الزمالك المصري، وتي بي مازيمبي الكونغولي بخمس مرات لكل.

ويعدّ هذا اللقب هو الثالث الذي يحرزه الأهلي المصري مع المدرب بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي.

وبهذا يصبح موسيماني ثاني مدرب للأهلي يحرز هذه البطولة مرتين على التوالي، بعد البرتغالي مانويل جوزيه الذي أحرزها عامَي 2005 و2006.