شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا لـ جماهير الأهلي: وحشتونى.. ولاعبو الفريق إخواتى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بارك مؤمن زكريا، نجم الأهلى السابق، لجماهير القلعة الحمراء، على التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، مبديًا سعادته بشعور لاعبى الأحمر تجاهه والاحتفال الدائم على طريقته فى الأهداف والبطولات.

وأضاف مؤمن زكريا، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2: "أنا عاجز عن الكلام والتعبير عن ما يحدث، وأعتبر لاعبى الأهلى إخوتى"،

وتابع: "هم يتحدثون دائمًا قبل أى مباراة مهمة بينهم ويتحدثون معى، والحمد لله على المكسب".

ووجه مؤمن زكريا رسالة لجماهير الأهلى، قائلاً لهم: "وحشتونى، أنا الحمد لله بخير".

وحقق الأهلى فوزًا كبيرًا على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

تمكن الأهلى من حصد لقب دورى الأبطال فى نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى فى عامى 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في 2012 و2013، وأخيرا نسختا 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلى فى تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.