شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: التتويج بـ"التاسعة" الأصعب.. ونعد جماهير الأهلي بحصد البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو السولية، لاعب وسط الأهلى، أن تتويج فريقه بلقب دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية، على حساب الزمالك، والتتويج باللقب التاسع كان الأصعب فى تاريخهم، مؤكدًا أن حلم الفريق كان التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا بعدما غابت طويلاً عن القلعة الحمراء، قائلاً: "حلمنا بالتتويج بدورى أبطال إفريقيا وكان حلمنا أيضًا الوصول إلى كأس العالم، وعندما وصلنا العام الماضى قلنا لابد أن نعود مرة أخرى، وبالفعل توجنا بالعاشرة".

وأضاف عمرو السولية، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2، قلنا أن الأهلى لو لم يتوج ببطولة دورى أبطال إفريقيا فلن نكون فعلنا شيئا"، مضيفًا: "الجمهور لا ينسى المباريات الثأرية ودائمًا يقول على السوشيال ميديا أننا يجب أن نقاتل ونفوز بالبطولات والمباريات المختلفة".

وعن تسجيل الأهداف فى المباريات النهائية، قال: "أنا فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بالأخص، سواء النسخة الماضية أو النسخة الأخيرة، لم أسجل فى الأدوار المختلفة ولكن ربنا كرمنى بالتسجيل فى النهائيات وهذا كرم كبير لأى لاعب كرة قدم، قائلاً: "لا يهم من يسجل الأهداف أو يصنعها والأهم هو أن نحصل على البطولة فى النهاية وكلنا نُكمل بعضنا والأهم هو تحقيق الهدف".

تابع: "طورت من طريقة لعبى فى الأهلى، عندما أتيت لأول مرة كنت أركز على الأدوار الدفاعية أكثر، وهذا الدور ربنا لا يشعر به الجماهير بشكل كبير ولكن يشعر به اللاعبين فى الملعب والمدير الفنى، ولكن بعد ذلك بدأت أن أركز فى تطوير نفسى وأشتغل على الأشياء التى كنت أجيدها سابقًا مثل التسجيل بالرأس، حتى وصلت إلى هذا المستوى".

وعن قوة خط وسط الأهلى فى الفترة الأخيرة بوجوده مع حمدى فتحى وأليو ديانج، قال: "حمدى فتحى وديانج ثنائى مميز جدًا وأى لاعب لوحده قادر أن يشيل الفريق، حمدى فتحى لديه إمكانيات عالية جدًا ونفس الأداء يمتلكه ديانج واى ثنائى منا يستطيع أن يؤدى بنفس الأداء والقوى"، مضيفًا: "حمدى فتحى من اللاعبين الرجال وديانج لاعب له مستقبل فى الفترة المقبلة وقادر على الاحتراف خارجيًا وكلنا نُكمل بعضنا وهذا شىء جيد فى صالح الفريق".

وعن دور مشرفى غرفة ملابس الأهلى، وعلى رأسهم سيد عواد، قال السولية: "عم سيد البركة بتاعتنا ومن الناس المحترمة جدا وهو دائما ينكش اللاعبين إذا قدمنا أداء غير جيد فى المباريات ويحفزنا على مواصلة تحقيق البطولات لأنه قارب على تحطيم رقم قياسى فى الأكثر تتويجًا بالبطولات مع الأهلى"، متابعًا: "كل منظومة غرفة الملابس ناس محترمة وأهلنا ونتعلم منهم".

وهنأ السولية جماهير الأهلى على تحقيق بطولة دورى أبطال إفريقيا، قائلاً: "جماهير الأهلى دائمًا تكون فى ظهرنا فى الأزمات قبل الانتصارات ونعدهم بتحقيق مزيد من البطولات فى الفترة المقبلة".

وحقق الأهلى فوزًا كبيرًا على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

وتمكن الأهلى من حصد لقب دورى الأبطال فى نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى فى عامى 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و2013، وأخيرا نسختا 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلى فى تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.