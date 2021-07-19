شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: طموحى الاعتزال في الأهلي والتتويج بكأس العالم للأندية.. وهفتقد أكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادى الأهلي، أنه يتمنى التتويج بكأس العالم للأندية مع النادي الأهلي، والاعتزال في النادى بعد 10 سنوات، وأحقق كل البطولات الممكنة.

وقال كهربا، خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة النادي الأهلي: "إن شاء الله شريف يكون هداف إفريقيا السنة الجاية وهداف كاس العالم كمان".

وأضاف محمود كهربا: "أكرم توفيق كل يوم كان بيصحيني عشان أصلي الفجر وهفتقده بسبب انضمامه للمنتخب الأوليمبي، ومن اللاعبين المقربين جدا منى".

وتابع: "طموحى مع الأهلى هو إحراز لقب كأس العالم للأندية، وأستمر مع النادى 10 سنوات مقبلة واعتزل هنا، ولسه مطلعتش أي حاجة من اللى عندى ونفسى ألعب وأرجع مستواي وأجيب بطولات للنادى".

واستطرد: "أكثر لاعب بفضل أتكلم معاه هو طاهر محمد وبنصحه جدا أنه يستغل تسديداته القوية وأنه يكسر ويجرب أكثر من مرة، وكذلك حسين الشحات وجونيور أجايى".

واختتم: "محمد الشناوى دوره كبير جدا مع اللاعبين وشخصية كبيرة وكان شايل الفرقة الفترة اللى فاتت، وكلامه في الملعب حرص منه على الفرقة وقائد بمعنى الكلمة".