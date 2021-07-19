شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري: راض عن مستواي مع الزمالك بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيف الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، أنه راضٍ عن مستواه مع الفريق الأبيض بنسبة 50% لحد الآن، مؤكدًا أنه سيقدم الكثير مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه يضع مصلحة الفريق قبل مصلحته الشخصية في تسجيل الأهداف.

وقال سيف الجزيري، في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، إن هناك حالة من الحب بين لاعبي الزمالك، ويوجد إصرار لديهم علي إسعاد جماهير القلعة البيضاء، موضحاً أن هناك تنافسا دائما بين شيكابالا وطارق حامد في المران ولكن الأول دائما ما ينتصر.

وأضاف الجزيري: "حققت أهدافًا مع المقاولون العرب، ولكن ما زلت أحلم بأشياء كثيرة مع الزمالك، وسأحققها ونفوز بالدوري الممتاز وكأس مصر".