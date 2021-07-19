شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: تمنيت عدم رحيل رمضان صبحي عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي، إنه كان يتمنى بقاء رمضان صبحي في الأهلى.

وأضاف موسيماني، في تصريحات تليفزيونية: " إنه لاعب جيد يتميز بجودة عالية، واجهته كلاعب للأهلي عندما كنت مدربا لصن داونز، لكن عندما أتيت إلى الأهلي كان قد رحل، أعتقد أنه كان سيتطور معي بشكل كبير؛ لأنه يمتلك المقومات لذلك".

وتُوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في 14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.