شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: شرف كبير لي مقارنتي بمتعب.. وبواليا فرحان بما أقدمه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، أن مقارنته مع عماد متعب هداف النادي الأهلي السابق شرف كبير له، وأنه يحتاج 5 مواسم من التألق حتى تتم مقارنته بمتعب.

وقال محمد شريف، خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة النادى الأهلى: "شرف كبير جدا أن الناس تشبّهنى بمهاجم الاهلى القناص عماد متعب، ولكن لازم أعمل 5 مواسم بشكل جيد حتى أستحق التشبيه بالقناص وإن شاء الله ربنا يكرمنى وأكون زيه أو أعديه".

وأضاف مهاجم الاهلى: "علاقتى بكل المهاجمين علاقة قوية وكلنا بنحب بعض، ووالتر بواليا تحدث بشكل كويس عنى لكابتن سامى وقاله أنا سعيد أن محمد شريف بدأ يلعب برأسه كويس، ومروان محسن بيتكلم معايا على طول والروح حلوة جدا بينا ويمكن يكون ده سبب التوفيق لهذا الجيل الذى يرتبط ببعض".

وتابع: "السوشيال ميديا بقت أمر واقع وكل اللاعبين بتابع الجمهور والأخبار اللى موجودة وبتنزل صور لتحتفظ بها لرؤيتها في المستقبل، وكذلك التواصل مع الجماهير، وواحد من الجماهير لقيته بيقولى يا كابتن اقفل الفيس وركز عندنا نهائي أفريقيا قبل المباراة بأسبوع".

واستطرد: "اتفاجئت بموعد ولادة شريف؛ لأن زوجتى لسه كانت داخلة في الشهر التاسع، وشوفته من يومين، وربنا يباركلى فيه".

وأردف: "كهربا مركز جدا في المران وبيموت نفسه، والدليل على ذلك لما نزل ماتش بيراميدز استطاع إحراز هدف، وهو حاليا منتظر الفرصة ولا يشغل بالى إلا بالملعب".

واختتم: "الظروف في بداية انضمامى مكانتش مساعدانى خالص ولا مساعدة الفريق بعد الخروج من أفريقيا أكثر من مرة ولم أشارط بشكل مستمر فقررت أخرج ألعب مع أي نادى لكى استعيد مستواي وأرجع النادى الأهلى واستفدت كثيرا من التجربة على المستوى الشخصية".