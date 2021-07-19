شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري يوضح الفرق بين الدوريين المصري والتونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، أن هناك فرقا بين الدوري المصري ونظيره التونسي، موضحا أنه "في تونس الدوري أقوى تكتيكيًّا ولكن في مصر بدنيًّا أقوى".

وقال سيف الجزيري، في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: "الفروق في الدوري التونسي متقاربة في المستوى وصعب تجد نتيجة بفارق أكبر من هدفين؛ بسبب التكتيك العالي لهذه الفرق، ولكن في الدوري المصري تجد في بعض المباريات فارق الأهداف يصل إلى 4 أهداف أو أكثر".

وأضاف مهاجم الزمالك، أن تجربته مع فريق الأفريقي التونسي كانت غير موفقة، مؤكدا أنه قرر الرحيل من الفريق التونسي والبحث عن تجربة جديدة، مشيرا إلى أنه لم يتردد عندما عرض عليه عبد الظاهر السقا عندما كان مدير الكرة بنادي طنطا بالانضمام للفريق رغم الضعف المادي.

بدأ سيف الدين الجزيري مسيرته الاحترافية في كرة القدم خلال موسم 2011/2012، بين صفوف فريق الأفريقي التونسي، ثم أعير إلى فريق الحمام، قبل أن يعود إلى الأفريقي، ومنه انتقل إلى اتحاد بن قردان، ثم نادي طنطا، ثم انضم إلى الملعب القابسي، قبل أن يعود للدوري المصري عبر فريق المقاولون العرب، ثم انتهى به المطاف في نادي الزمالك.