شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على "المياه" بثلاثية استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الكروى الأول بنادى سموحة الفوز على مياه البحيرة بثلاثية نظيفة فى اللقاء الذى انتهى منذ قليل على ملاعب سموحة، وأحرز الأهداف أحمد عبد القادر وعبد الكبير الوادى وأطهر الطاهر.
ويواجه سموحة نظيره بيراميدز فى كأس مصر 5 أغسطس القادم على ملعب السويس الجديد، وكان سموحة قد وجه مركز شباب كفر الدور أمس وفاز بخماسيه نظيفة.
وأبدى أحمد سامى رضاه عن مستوى اللاعبين والتزامهم بتنفيذ التعليمات واستغلال الفرص المتاحة، فيما يختتم سموحة استعدادته لبيراميدز بمواجهه الإسماعيلى ٢٧ يوليو الجارى.
واستقر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة على خوض ثلاث وديات لتجهيز اللاعبين لمباراه بيراميدز فى كأس مصر والمقرر لها 5 أغسطس المقبل على ملعب السويس الحديد.
وسوف يخوض الفريق مباراتين قبل عيد الأضحى المجيد أمام كفر الدوار فى السادسة مساء على ملاعب سموحة السبت المقبل، والمباراه الثانيه أمام مياه البحيرة على ملاعب النادى السادسه مساء الأحد المقبل.
ويختتم الفريق مبارياته أمام الإسماعيلى على ملاعب النادى 27 يوليو الجارى، علما بأن الفريق مكتمل القوة الضاربة ويسعى أحمد سامى لعلاج الاخطاء الدفاعيه القاتله التى ظهرت من المدافعين فى مباراه الأهلى والإسماعيلى الاخيرة.