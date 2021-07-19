شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على "المياه" بثلاثية استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الكروى الأول بنادى سموحة الفوز على مياه البحيرة بثلاثية نظيفة فى اللقاء الذى انتهى منذ قليل على ملاعب سموحة، وأحرز الأهداف أحمد عبد القادر وعبد الكبير الوادى وأطهر الطاهر.

ويواجه سموحة نظيره بيراميدز فى كأس مصر 5 أغسطس القادم على ملعب السويس الجديد، وكان سموحة قد وجه مركز شباب كفر الدور أمس وفاز بخماسيه نظيفة.

وأبدى أحمد سامى رضاه عن مستوى اللاعبين والتزامهم بتنفيذ التعليمات واستغلال الفرص المتاحة، فيما يختتم سموحة استعدادته لبيراميدز بمواجهه الإسماعيلى ٢٧ يوليو الجارى.