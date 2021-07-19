شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات لـ"جمهور الأهلي": لا تقلقوا لن نفرط في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات، لاعب الأهلي، أن الفريق الأحمر ينتهى من بطولة، وبعدها يفكرها سريعا في البطولة الأخرى، وأمامنا الدورى هو الهدف القادم ونقول لجمهورنا لاتقلقوا من غيابات زملائنا في صفوف المنتخب الاوليمبى.

وأضاف لاعب الأهلي، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الاعلامى سيف زاهر، أنه يشكر زملاءه بالفريق والذين ساندوه كثيرا خلال الفترة الماضية حتى استعاد مستواه سريعا.

وكشف الشحات أنه تلقى بالفعل عدة عروض خارجية، ولكنه يترك الأمر لوكلاء اللاعبين والمسئولين، مؤكدا أنه لا يتحدث في أي شيء إطلاقا.

وقال حسين الشحات: "مطلوب منك دايما تبقى كويس، كل اللعيبة بيبقى عليها ضغوطات لأنك في الأهلي، ودلوقتي خلصت افريقيا هترجع تلعب في الدوري.. الناس واخدة إجازة في العيد إلا الأهلي هيلعب مبارياته، لو مش عاوز تبقى مضغوط بلاش تلعب في الأهلي".