شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الأهلي سيعود بقوة للمنافسة على بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موسيمانى، المدير الفني للفريق الأو لكرة القدم بالنادى الأهلى إن توفير البيئة الجيدة للاعبين هو سر الفوز في المباريات والتتويج بالبطولات موضحا أن الأحمر سيعود بقوة للمنافسة علي بطولة الدوري بكل تأكيد، موضحا أن هناك تحديا صعبا أمامهم لأنهم لا يريدوا خسارة أي نقاط خلال الفترة المقبلة.

وأضاف موسيمانى، خلال تصريحات تليفزيونية: "لدينا 6 لاعبين سيغيبون عن تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة وأعتبر ذلك تحديا كبيرا لنا، لكني أمتلك العديد من اللاعبين المميزين القادرين علي التعويض، وأتمني ألا نخسر أحد في إصابات خاصة خلال الفترة الصعبة المقبلة".

وتابع موسيمانى: "تأجيل مباريات الأهلي في الدوري وكأس مصر؛ بسبب مشاركته في البطولة الأكبر علي مستوي القارة، وإن فوزنا بالدوري المصري سيكون موسما "تاريخيا" للنادي الأهلي".

واستطرد:" الأهلي يتميز باللاعبين والمدربين الأفضل علي مدار تاريخه وأحب بالتأكيد تاريخ مانويل جوزيه مع الفريق وأتمني تكراره، لكني لا أريد وضع اللاعبين تحت ضغوط لا داعي لها.. نحن نفعل قصاري جهدنا لكتابة تاريخ جديد لهذا الجيل من اللاعبين".

واختتم: "أقول للاعبين إن فوزنا بالدوري وكأس مصر مرة أخرى هذا الموسم، فهذا أمر كبير وغير تقليدي، تلك الدوافع التي أخلقها اللاعبين.. وأتمنى البقاء مع الأهلي لأطول فترة ممكنة، عملت مع صن داونز 8 أعوام وكنت أتمني أن يكونوا 12".