شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: صعب أن تكون لاعبا خارج الأهلي وتفوز بالبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، عن غيابه عن التشكيل الأساسي والمشاركة مع المارد الأحمر خلال المباريات الماضية، قائلا: "أي لاعب لما بيمضي مع النادي الأهلي أو بيجدد محدش بيكون ضامن هيلعب ولا لا أو يشترط هيلعب ولا لا".

وقال سعد سمير، في تصريحات تليفزيونية: "أي حد المهم إنه يكون بيلعب، طبيعي يكون نفسك بتلعب لكن الماتشات مضغوطة وقريبة، وأي مدير فني ما بيصدق إنه يلاقي التشكيل المثالي".

وأضاف سعد سمير: "مينفعش تفكر في نفسك، لازم تفكر في مصلحة الفريق، هي وجهة نظر، وكمان عليك دور ككابتن للفريق إن عليك مسئولية مضاعفة بالانصياع لوجهة نظر المدير الفني".