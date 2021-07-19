شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: خصمت من أفشة 250 جنيه بسبب "قميص أحمر".. وأنا النموذج المفضل لديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك الأسبق، عن كواليس حديثه مع مجدى أفشة، جناح الأحمر، أثناء تواجده مع بيراميدز، قبل انضمامه للقلعة الحمراء، مشددًا على أنه أبلغ أفشه بأنه لن يُمانع رحيله إلى الأهلى، بشرط أن يتقدم مسئولى الأحمر بعرض رسمى لضمه من بيراميدز.

أضاف أحمد حسن خلال استضافته عبر برنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2، أن أفشة أصبح أهم صانع ألعاب فى مصر وإفريقيا فى الفترة الأخيرة، قائلاً: "لم أكن أتوقع الوصول السريع لأفشة وكنت دائمًا أقول له أن يحاول زيادة القوة البدنية له، وهو حالياً أهتم بالقوة البدنية والتركيز عليها وبدأ يهتم بتكوينه الجسماني"، متابعًا: "شعرت أن أفشة حابب وكل تفكيره هو الانتقال للنادى الأهلى، فلذلك هو مستمتع الآن باللعب فى الأهلى"، مضيفًا: "كنت متواجد فى بيراميدز وقلت له أننى ليس لدى مشكلة فى انتقاله للأهلى بل أننى سأقدم له المساعدة على تحقيق حلمه شرط أن يحترم تعاقده مع النادى وأن يكون هناك عرض رسمى لضمه".

أشار: "أفشة قام بنشر صورة له بقميص أحمر وكتب عليها أنا أعمل إيه؟، فى إشارة منه لانتظاره تقديم الأهلى لعرض رسمى لضمه من بيراميدز"، متابعًا: "قمت بتغريم أفشة 250 ألف جنيه بسبب هذه الصورة وهو أصبح وقتها لا يفرق معه الأموال هو كل تركيزه على الأهلى"، قائلاً: "أفشة قد يكون ضحى بالأموال وقبل يتقاضى أجرًا أقل مما كان يتقاضيه فى بيراميدز من أجل الانضمام للأهلى، فهو راهن وفاز بالرهان".

تابع: "أليو ديانج لديه إمكانيات كبيرة وقادر على الاحتراف فى أوروبا، دياند مميز فى الدفاع والهجوم"، متابعًا: "ديانج يعتبرنى النموذج المُفضل لديه"، مشددًا: "حمدى فتحى من اللاعبين المميزين فى الأهلى، وهو يُجيد اللعب بين مركزى 6 و8 فى وسط الملعب، ويستطيع منح موسيمانى أكثر من ميزه بقدرته على الزيادة الهجومية، بالإضافة إلى إيجادته الأدوار الدفاعية"، قائلاً: "أكرم توفيق أصبح جوكر ويعتبر امتدات لأحمد فتحى أثناء تواجده مع الأهلى، فهو يُجيد اللعب بكلتا قدميه، ويلعب فى الجهة اليسرى أو اليمنى ولديه مرونة، والأهلى أصبح لديه وفرة فى لاعبى وسط الملعب".

أشار: "محمد شريف مهاجم يشعرك بأنه مرن ويمكن توظيفه فى أى مركز وليس مهاجمًا صريحًا، وتطور كثيرًا فى المباريات الأخيرة، ولا يمكن مقارنته بأى مهاجم فى مصر، وبه جزء كبير من إمكانيات عماد متعب، ويعرف جيدًا اللعب بقدميه اليمنى واليسرى، وهذا سهل كثيرًا من مؤمرية لاعبى الأهلى معه، وأصبح هو ومصطفى محمد، من القوام الرئيسى لمهاجمى منتخب مصر".

وحقق الأهلى فوزًا كبيرًا على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

تمكن الأهلى من حصد لقب دورى الأبطال فى نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامى 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، وأخير نسختى 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلى فى تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.